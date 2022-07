Ο Mick Jagger συναντά τον αδελφό του Chris Jagger στο τραγούδι «Anyone Seen My Heart»

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του Chris Jagger.

Ο frontman των Rolling Stones, Mick Jagger, συμμετέχει στο μουσικό βίντεο για το single «Anyone Seen My Heart» του νεαρότερου αδελφού του, Chris Jagger.

Το «Anyone Seen My Heart» είναι ένα ζωηρό τραγούδι που ενσωματώνει στοιχεία από soul, pop και ska μουσικό.

Το μουσικό βίντεο για το τραγούδι, σε σκηνοθεσία του Oska Zak, είναι λιτό αλλά γοητευτικό. Ξεκινά με ένα πλάνο των αδελφών Jagger να δουλεύουν μαζί πάνω στο τραγούδι και συνεχίζεται με τον Chris να τραγουδά και τον Mick να του κάνει φωνητικά.

Το «Anyone Seen My Heart» συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Mixing Up The Medicine» του Chris Jagger το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Έμαθα ότι βρήκα αυτόν τον άγνωστο ποιητή που ονομάζεται Thomas Beddoes. Διάβαζα ένα βιβλίο του Ezra Pound και ανέφερε τον Beddoes. Βρήκα ένα βιβλίο του που ονομάζεται “Death’s Jest Book”, στο οποίο έγραφε τέτοιου είδους παράξενα θεατρικά έργα», περιέγραψε ο Chris Jagger για την έμπνευση του νέου άλμπουμ του.

«Ήταν ένας ποιητής από το Μπρίστολ και ο πατέρας του γνώριζε τον Shelley, οπότε ήρθε αμέσως μετά τους ρομαντικούς ποιητές. Ήταν αλκοολικός και αυτοκτόνησε δηλητηριάζοντας τον εαυτό του στη Βασιλεία το 1849. Ήταν μόλις 45 ετών. Διάβασα μερικούς από τους στίχους του και τους πήρα και τους μελοποίησα», εξήγησε.

«Τρία από τα τραγούδια του άλμπουμ, μεταξύ των οποίων και το “Anyone Seen My Heart”, περιέχουν στίχους εμπνευσμένους από τον Beddoes. Στη συνέχεια συνειδητοποίησα ότι το “Mixing up The Medicine” είναι μια φράση από το “Subterranean Homesick Blues” (του Bob Dylan)», πρόσθεσε.

«Το είχα ξεχάσει αυτό. Αλλά είμαι μεγάλος οπαδός του Bob Dylan, οπότε αυτό δεν μπορεί να είναι κακό, σωστά;», σημείωσε.

Παράλληλα με το νέο άλμπουμ του, ο Chris Jagger κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, με τίτλο «Talking To Myself».

Κατά μήκος του βιβλίου, ο αδελφός του Mick Jagger ξετυλίγει μια από τις πιο πολύχρωμες και εξωτικές περιόδους της πολιτιστικής ιστορίας της Βρετανίας.

Ο Chris Jagger περιγράφει πώς μεγάλωσε ανάμεσα στους βομβαρδισμούς και με δελτία τροφίμων στο μεταπολεμικό Ντάρτφορντ, διασχίζει τη λαμπερή underground σκηνή του αντικομφορμιστικού Λονδίνου στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και θυμάται την παραμονή του επί σειρά μηνών στην Ινδία.

Επίσης, ασχολείται με τις καλύτερες και χειρότερες στιγμές της καριέρας του στην υποκριτική και τον κινηματογράφο και τις μουσικές περιπέτειες που οδήγησαν σε μια σειρά από άλμπουμ και συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

Στο τέλος, ωστόσο, αυτό το βιβλίο είναι η γοητευτική ιστορία μιας δεμένης οικογένειας και των βαθύτατων σχέσεων δύο αδελφών.