Chris Cornell: Η σύζυγός του και τα παιδιά του κρατούν «κάθε ημέρα» ζωντανή τη μνήμη του

«Μιλάμε για εκείνον κάθε ημέρα».

Η Vicky Cornell, έχοντας τη βοήθεια των παιδιών της, διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του εκλιπόντος συζύγου της Chris Cornell στο σπίτι της.

Η Cornell εξήγησε στην εκπομπή «Gayle King In The House» του SiriusXM την προσπάθεια της οικογένειάς της να τιμά συνεχώς τον εκλιπόντα τραγουδιστή των Soundgarden.

«Επιτρέψτε μας να μιλήσουμε για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Επιτρέψτε μας να μιλάμε γι’ αυτά κάθε μέρα. Και για εμένα και τα παιδιά μου, το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να κρατήσουμε τον Chris ζωντανό στο σπίτι μας. Οπότε μιλάμε για εκείνον κάθε ημέρα», είπε.

Ο Chris Cornell έδωσε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 52 ετών στις 18 Μαΐου 2017.

Η σύζυγός του ανέλυσε επίσης το στίγμα που περιβάλλει την αυτοκτονία και δήλωσε ότι η αιτία της δεν θα έπρεπε να αποτελεί θέμα. Αυτό που θα πρέπει να εξετάζεται αντ’ αυτού, εξήγησε, είναι το πώς μπορούν να προληφθούν οι αυτοκτονίες.

«Η αιτία έχει σημασία γιατί όλοι πρέπει να φτάσουν στην ουσία. Δεν ακούμε απλώς: “πέθαναν” από κάποια ιατρική πάθηση. Είναι σαν να λέμε “καρκίνος”. Και τότε είσαι σε θέση να πεις: “’Εντάξει, τι είδους καρκίνος;”», είπε.

«Και νομίζω ότι για τους αγαπημένους μας, ειδικά όταν πρόκειται για αυτοκτονία, δεν μπορεί να λέμε απλώς: “Αυτοκτόνησαν. Αφαίρεσαν τη ζωή τους”. Εντάξει, αλλά γιατί; Τι συνέβη; Πώς μπορούμε να το αποτρέψουμε; Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της πρόληψης», συνέχισε.

Φέρνοντας στη μνήμη της τη στιγμή που έμαθε ότι ο Chris Cornell είχε πεθάνει, η Vicky Cornell παραδέχθηκε είχε ένα «τσουνάμι» συναισθημάτων, επειδή η σκέψη ότι θα έχανε τον σύζυγό της «δεν ήταν στο μυαλό της».

«Ο Chris δεν υπέφερε από αυτοκτονικό ιδεασμό και δεν είχε καθόλου κατάθλιψη», σημείωσε.

«Ο Chris ήταν σε θεραπεία και έπαιρνε βενζοδιαζεπίνες. Αλλά και πάλι, ανατρέχοντας στο παρελθόν, τίποτα ακόμα και εκείνη τη στιγμή δεν φαινόταν σαν… ήταν αδύνατο. Συνέβη από το πουθενά», πρόσθεσε.

Ο Chris Cornell και η σύζυγός του Vicky Karayiannis απέκτησαν δύο παιδιά, τη 17 ετών Toni και τον 16 ετών Christopher.

Το 2020, η Toni ανακοίνωσε πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ότι η ίδια και ο αδελφός της Christopher είχαν ξεκινήσει το podcast τους, «Stop the Stigma: Tackling the Stigma of Addiction Through Education» (Σταματήστε το στίγμα: Αντιμετωπίζοντας το στίγμα του εθισμού μέσω της εκπαίδευσης).

Η πρώτη καλεσμένη της στην εκπομπή ήταν η Δρ. Nora Volkow, επιστήμονας και διευθύντρια του Εθνικού Ινστιτούτου για την Κατάχρηση Ναρκωτικών στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ.

«Θέλω οι ακροατές να μάθουν για τον εθισμό ως ασθένεια», δήλωσε τότε η Toni στο People.

«Φαίνεται ότι ανησυχούμε για όλα τα όργανά μας, εκτός από τον εγκέφαλό μας. Συχνά παραμελούμε το γεγονός ότι ο εγκέφαλός μας επηρεάζεται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και από τη χρήση ή κατάχρηση ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων του αλκοολισμού», ανέφερε.