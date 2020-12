Το τελευταίο άλμπουμ του Chris Cornell κυκλοφορεί – «No One Sings Like You Anymore»

Δέκα διασκευές του Chris Cornell σε τραγούδια καλλιτεχνών που τον είχαν εμπνεύσει.

Το «No One Sings Like You Anymore» είναι το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Chris Cornell που κυκλοφορεί μετά τον τραγικό θάνατό του το 2017.

Η σύζυγος του εκλιπόντα καλλιτέχνη, Vicky Cornell και τα παιδιά του Toni και Christopher συνεργάζονται με τη Universal Music Enterprises (UMe) για να παρουσιάσουν στο κοινό 10 διασκευές τραγουδιών τις οποίες επέλεξε προσωπικά ο Chris Cornell για να τιμήσει τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που τον ενέπνευσαν.

Το «No One Sings Like You Anymore» ηχογραφήθηκε το 2016 και είναι το τελευταίο studio album που πρόλαβε να ολοκληρώσει ο τραγουδιστής των Soundgarden.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται διασκευές του Chris Cornell σε τραγούδια όπως τα «Watching The Wheels» του John Lennon, «Sad Sad City» των Ghostland Observatory, «Jump In The Fire» του Harry Nilsson, το «You Don’t Know Nothing About Love» του Carl Hall, «Showdown» των Electric Light Orchestra, «To Be Treated Rite» του Terry Reid, «Stay With Me Baby» της Lorraine Ellison (μια διασκευή που κυκλοφόρησε αρχικά για τις ανάγκες της σειράς «Vinyl» του HBO) και το «Get It While You Can» το οποίο έγινε γνωστό από την Janis Joplin.

Το δίσκο συμπληρώνουν μια νέα στούντιο ηχογράφηση του τραγουδιού «Nothing Compares 2 U» με την υπογραφή του Prince και η διασκευή του Chris Cornell για το «Patience» των Guns N’ Roses, που κυκλοφόρησε την ημέρα της επετείου από τη γέννησή του (20 Ιουλίου) και του χάρισε μεταθανάτια το πρώτο του No. 1 ως σόλο καλλιτέχνης στο chart των Mainstream Rock Songs στο Billboard.

Ο Chris Cornell και ο Brendan O’Brien έπαιξαν όλα μουσικά όργανα στο «No One Sings Like You Anymore», με τον τελευταίο να έχει κάνει επίσης την παραγωγή και τη μίξη του άλμπουμ.

Το άλμπουμ είναι ένα ξεχωριστό δώρο για τους μακροχρόνιους θαυμαστές του Chris Cornell, ωστόσο η οικογένεια Cornell ότι οι καινούργιοι ακροατές θα εμπνευστούν από τις δυναμικές και μοναδικές ερμηνείες του Chris σε αυτές τις εντυπωσιακές διασκευές.

«Αυτό το άλμπουμ είναι τόσο ξεχωριστό γιατί είναι ένα ολοκληρωμένο έργο τέχνης που δημιούργησε ο ο Chris από την αρχή μέχρι το τέλος. Η επιλογή των διασκευών δίνει μια προσωπική ματιά στους αγαπημένους του καλλιτέχνες και στα τραγούδια που τον άγγιξαν. Δεν περίμενε να το κυκλοφορήσει. Αυτή η στιγμή είναι γλυκόπικρη γιατί έπρεπε να το κάνει ο ίδιος, αλλά με πόνο και χαρά μοιραζόμαστε αυτό το ξεχωριστό άλμπουμ», δήλωσε η Vicky Cornell.

«Όλοι μας θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή του για να μας βοηθήσει να γιατρευτούμε και να μας φτιάξει τη διάθεση, ειδικά κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Είμαι τόσο υπερήφανη για εκείνον και αυτό τον εκπληκτικό δίσκο, ο οποίος για μένα αποτυπώνει γιατί θα αγαπιέται και θα τιμάται πάντα και γιατί είναι μια από τις μεγαλύτερες φωνές της εποχής μας», πρόσθεσε.

«Όταν ο μπαμπάς μου έκανε αυτό το άλμπουμ, ήταν τόσο διασκεδαστικό – θυμάμαι να ξυπνάω το πρωί, να παίρνω πρωινό μαζί του και να πηγαίνω μαζί του στο στούντιο. Κάναμε τα μαθήματά μας πιάνου εκεί και ο Christopher έπαιζε βιντεοπαιχνίδια με τον Brendan και τον μπαμπά μου. Έχουμε ζήσει τόσα πολλά μαζί του και έχουμε τόσες πολλές καταπληκτικές αναμνήσεις. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που μοιράζομαι αυτό το άλμπουμ. Σ’ αγαπάμε, μπαμπά», σχολίασε η Toni Cornell.

Ο Christopher Cornell πρόσθεσε: «Διασκεδάσαμε τόσο πολύ στο στούντιο κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου και στις κενές ημέρες πηγαίναμε στο Tree People και περπατούσαμε εκεί. Παίζαμε επίσης κρυφτό μέσα στο Beverly Hills Hotel και όταν εμφανιζόταν η ασφάλεια, σκέφτονταν ότι ήταν πολύ αστείο που ο μπαμπάς μου έτρεχε μαζί μας στις εξόδους κινδύνου».

«Για μένα αυτό το άλμπουμ αντιπροσωπεύει ποιος ήταν ο μπαμπάς μου. Είμαι πραγματικά υπερήφανος γι’ αυτόν και τη δουλειά του. Ελπίζω ότι όλοι αγαπήσετε αυτόν τον δίσκο όσο κι εγώ», σημείωσε.

Το «No One Sings Like You Anymore» είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ οι φυσικές εκδόσεις του άλμπουμ (CD και βινύλιο) θα κυκλοφορήσουν στις 19 Μαρτίου 2021.

Ο Chris Cornell έδωσε τέλος στη ζωή του στις 18 Μαΐου 2017 σε ηλικία 52 ετών.