Chris Brown, Young Thug παρουσιάζουν το video του «Say You Love Me»

Το νέο video του Chris Brown και του Young Thug ενώνει τον κόσμο των animations με την επιστημονική φαντασία.

Ο Chris Brown και ο Young Thug κυκλοφορούν ένα animated video για το τραγούδι «Say You Love Me» από το συνεργατικό mixtape τους «Slime & B».

Το video του «Say You Love Me» είναι πνευματικό δημιούργημα του Chris Brown και των βασικών συνεργατών του που ασχολούνται με το δημιουργικό, Mat Fuller, Matt Goldstein και Jake Miosge.

Το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί συνέχεια της ιστορίας του «Go Crazy», το οποίο έχει προβληθεί πάνω από 46 εκατομμύρια φορές μέχρι σήμερα, ενώ για τη δημιουργία του απαιτήθηκαν δύο μήνες εργασίας.

Το video τονίζει τη σχέση της ομάδας με τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές επιστημονικής φαντασίας, με τα animations και με το διάστημα.

Ο Chris Brown και η ομάδα του έχουν συνεργαστεί με σχεδιαστές animations, σκηνοθέτες και δημιουργούς περιεχομένου και προγραμματίσει να κυκλοφορήσουν στο μέλλον διάφορα πρότζεκτ που θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο το ταλέντο και τη δημιουργικότητά του.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία του video για το «Say You Love Me» υπογράφει ο Mat Fuller, ενώ τα animations έχουν σχεδιάσει οι Joe Hobach («Game of Thrones», «Night At The Museum», «The Fast & the Furious»), Eric Molina (Yahoo Sports, Super Bowl Live, NFL) και Tony Castro («Agents of Shield», «Τα Στρουμφάκια», «O Harry Potter και οι κλήροι του θανάτου: Μέρος 2ο») της Dark Matter FX.

Το mixtape «Slime & B» του Chris Brown και του Young Thug κυκλοφόρησε από την RCA Records / Sony Music στις αρχές του Μαΐου και έχει συγκεντρώσει παγκοσμίως σε όλες τις πλατφόρμες πάνω από 663 εκατομμύρια streams.