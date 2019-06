Το «Indigo» αποτελείται από 32 τραγούδια του Chris Brown.

Ο Chris Brown αποκαλύπτει το πολυαναμενόμενο διπλό άλμπουμ του «Indigo» που κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music.

Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο διπλό δίσκο του γνωστού τραγουδιστή της R&B μετά το «Heartbreak On A Full Moon» που έγινε πραγματικότητα τον Οκτώβριο του 2017 και το ένατο άλμπουμ στο σύνολο της καριέρας του.

Το «Indigo» πλησιάζει τις δύο ώρες σε διάρκεια και περιέχει 32 τραγούδια.

Σημείο αναφοράς του άλμπουμ είναι οι συνεργασίες κορυφής του Chris Brown με διάσημα ονόματα όπως ο Justin Bieber, ο Drake, η Nicki Minaj, ο G-Eazy και ο Lil Wayne. Στο «Indigo» συμμετέχουν επίσης οι Tory Lanez, Tyga, Juicy J, Juvenile, H.E.R, Tank, Lil Jon, Joyner Lucas, Gunna και Trey Songz.

Το έδαφος για το άλμπουμ είχαν προετοιμάσει το «Back To Love», το «Undecided», η συνάντηση του Chris Brown με τη Nicki Minaj και τον G-Eazy στο «Wobble Up» και η συνύπαρξη με τον Drake στο «No Guidance».

Το εξώφυλλο του «Indigo» σχεδίασε ο καλλιτέχνης graffiti Saturno και απεικονίζει τον Chris Brown με μοβ μαλλιά σε ένα διαστημικό σκηνικό, να περιβάλλεται από τέρατα και ιπτάμενους δίσκους.

Το οπισθόφυλλο σχεδίασε ο visual artist Jeff Cole, επιλέγοντας ως εικόνα έναν άνθρωπο που αιωρείται πάνω από μία πυραμίδα.

Το «Indigo» αποτελεί την πρώτη δισκογραφική δουλειά του Chris Brown στο πλαίσιο της νέου συμβολαίου του RCA Records, στην οποία ανήκει από το 2012.

Η συμφωνία παραχωρεί στον 29χρονο Αμερικανό τα δικαιώματα όλων των ηχογραφήσεών του και τον αναδεικνύει σε έναν από τους νεαρότερους καλλιτέχνες όλων των εποχών που κατορθώνει να έχει πλήρη κυριότητα των masters του.