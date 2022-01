Ο Chris Brown επιστρέφει με το νέο single «Iffy»

Νέο τραγούδι και music video από τον Chris Brown.

Ο Chris Brown κυκλοφορεί το νέο single «Iffy», το πρώτο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Breezy».

Το «Iffy» είναι μια απόδειξη της ικανότητας του Chris Brown να δημιουργεί με συνέπεια ακαταμάχητα singles με εθιστικά beats και αξιομνημόνευτους στίχους.

Το music video για το «Iffy», το οποίο σκηνοθέτησε ο Joseph Kahn, είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς από έναν καλλιτέχνη όπως ο Chris Brown, καθώς συνδυάζει υψηλής ποιότητας κινηματογραφικά εφέ με την απαλή φωνή και τις άψογες χορευτική κινήσεις του R& B τραγουδιστή.

Ο Chris Brown εγκαινίασε αυτό το καινούργιο κεφάλαιο στη δισκογραφία του γράφοντας στον λογαριασμό του στο Instagram: «Η νέα εποχή ξεκίνησε! Ευχαριστώ όλους όσοι πιστεύουν σε μένα! Ευχαριστώ την ομάδα μου και την ομάδα του “Breezy”».

Το «Breezy» θα αποτελέσει την επόμενη ολοκληρωμένη πρόταση του Chris Brown μετά το mixtape «Slime & B» που κυκλοφόρησε σε συνεργασία με τον Young Thug το 2020 και περιείχε το τρεις φορές πλατινένιο hit single «Go Grazy».

Η τελευταία προσωπική δισκογραφική δουλειά του Chris Brown ήταν το διπλό άλμπουμ «Indigo» του 2019, το οποίο περιλάμβανε το υποψήφιο για Grammy και οχτώ φορές πλατινένιο τραγούδι «No Guidance» σε συνεργασία με τον Drake.

Παρόλο που το 2021 ήρθε και έφυγε χωρίς καμία προσωπική κυκλοφορία από τον Chris Brown, ο τραγουδιστής συμμετείχε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς ως καλεσμένος στα τραγούδια ενός ευρύ φάσματος καλλιτεχνών, από το «Come Through» της H.E.R. και το «Nostálgico» του RVSSIAN μέχρι το «Woo Baby» του Pop Smoke από το άλμπουμ «Faith» και το «New Again» του Kanye West από το «Donda».

Ο Chris Brown αποδεικνύει ξανά και ξανά ότι η καλλιτεχνική του δεινότητα είναι απαράμιλλη και αυτή η κυκλοφορία δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ακούστε το «Iffy», το οποίο κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music και μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα τραγούδια από τον Chris Brown.