Ολοκαίνουργια τραγούδια και νέες συνεργασίες περιλαμβάνει η deluxe έκδοση του «Indigo».

Γιορτάζοντας τη χρυσή διάκριση του τελευταίου άλμπουμ του «Indigo» που πλησιάζει τα 50 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, ο Chris Brown κυκλοφορεί την deluxe edition του δίσκου η οποία περιέχει 10 νέα τραγούδια.

Το «Indigo (Extended)» περιλαμβάνει νέες συμμετοχές από τους Tory Lanez, Davido, Rich The Kid, Sage The Gemini και DaniLeigh.

Το άλμπουμ, που κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music και στην Ελλάδα από την Panik Records, είναι ένα «ευχαριστώ» από τον Chris Brown στους θαυμαστές του για την υποστήριξη που έχουν ήδη δείξει στο «Indigo».

Ο δίσκος έφτασε στο Νο. 1 του «Billboard 200» από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.

Το «Ingido» παρέμεινε για 11 εβδομάδες στο Νο.1 των R&B Albums στο «Billboard» και έχει συγκεντρώσει σχεδόν 50 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Επιπλέον, το πλατινένιο smash hit «No Guidance» σε συνεργασία με τον Drake έφτασε πρόσφατα στο Νο. 5 του «Billboard Hot 100».

Ο 30χρονος Αμερικανός έχει εμφανιστεί στο «Hot 100» από την αρχή της καριέρας του τις περισσότερες φορές από κάθε άλλο σύγχρονο άνδρα καλλιτέχνη εν ζωή μέχρι στιγμής, ενώ έχει παραμείνει για 160 συνεχόμενες εβδομάδες στο chart.

O Chris Brown βρίσκεται επίσης στα μέσα της επικής περιοδείας του «INDIGOAT Tour», όπου συνεχίζει να εκπλήσσει τους οπαδούς του ανά τον κόσμο με την εξωπραγματική παρουσία του στη σκηνή και με μερικούς από τους πιο hot guests της hip-hop σκηνής, όπως ο Tory Lanez, o Ty Dolla $ign, o Joyner Lucas και ο Yella Beezy.

Το tracklist του «Indigo (Extended)»

1. Lower Body (feat. Davido)

2. Overtime

3. Under the Influence

4. Outy When I Drive / Blamed (feat. Rich The Kid & Sage the Gemini)

5. Nose Dive (feat. DaniLeigh)

6. Flashbacks

7. Problem with You

8. Going At It

9. Technology

10. Tell Me How You Feel (feat. Tory Lanez)

11. Indigo

12. Back to Love

13. Come Together (feat. H.E.R.)

14. Temporary Lover (feat. Lil Jon)

15. Emerald / Burgundy (feat. Juvenile & Juicy J)

16. Red

17. All I Want (feat. Tyga)

18. Wobble Up (feat. Nicki Minaj & G-Eazy)

19. Need a Stack (feat. Lil Wayne & Joyner Lucas)

20. Heat (feat. Gunna)

21. No Guidance (feat. Drake)

22. Girl of My Dreams

23. Natural Disaster / Aura

24. Don’t Check On Me (feat. Justin Bieber & Ink)

25. Sorry Enough

26. Juice

27. You Like That

28. Troubled Waters

29. Take a Risk

30. Lurkin’ (feat. Tory Lanez)

31. Trust Issues / Act In

32. Cheetah

33. Undecided

34. BP / No Judgement

35. Side N***a

36. Throw It Back

37. All On Me

38. Sexy (feat. Trey Songz)

39. Early 2K (feat. Tank)

40. Dear God

41. Part of the Plan

42. Play Catch Up