Ο Chris Brown παρουσιάζει το νέο άλμπουμ «Breezy»

Κυκλοφορεί το δωδέκατο άλμπουμ του Chris Brown.

Το νέο άλμπουμ του Chris Brown με τίτλο «Breezy» κυκλοφόρησε και είναι όσο πιο κοντά στην τελειότητα θα μπορούσε να φτάσει.

Το «Breezy», διάδοχος του άλμπουμ «Indigo» του 2019, περιέχει 24 τραγούδια και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Jack Harlow, H.E.R., Lil Wayne, Lil Baby, Ella Mai, WizKid, Fivio Foreign, Bryson Tiller και Lil Durk, μεταξύ άλλων.

Ενώ το «Indigo» μας έδωσε συνεργασίες με κορυφαία ονόματα όπως Drake, Justin Bieber, Nicki Minaj, Lil Wayne, Gunna, Lil Jon, Tank και JUVENILE, στο νέο άλμπουμ του Chris Brown συμμετέχουν καλλιτέχνες που τον συμπληρώνουν φωνητικά, καθώς και καλλιτέχνες με τους οποίους θα ήθελαν απλά οι θαυμαστές του να τον δουν να συνεργάζεται.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του άλμπουμ, ο Chris Brown κινείται αβίαστα μεταξύ διαφορετικών στυλ, όπως είναι γνωστό ότι κάνει.

Ο Chris Brown μας δίνει παραδοσιακά R&B vibes με τα «Pitch Black», «Harder», «Sleep At Night», «On Some New Shit», «Luckiest Man» και μία drill ατμόσφαιρα με το «C.A.B. (Catch A Body)» με τη συμμετοχή του Fivio Foreign.

Στο άλμπουμ «Breezy» περιλαμβάνονται επίσης το «Survive The Night» με τις ελαφρές επιρροές του XXXTentacion στα φωνητικά, το «Call Me Everyday» με τη συμμετοχή του WizKid με ορισμένες επιρροές από την κουλτούρα της Αφρικής και της Καραϊβικής.

Ο Chris Brown μας μεταφέρει στη συνέχεια στην Ατλάντα με το «Addicted» με τη συμμετοχή του Lil Baby και μας ταξιδεύει ακόμη και πίσω στη δεκαετία του ’80 με το «WE (Warm Embrace)» και στη δεκαετία του ’90 με το «Forbidden».

Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδι που ξεχωρίζουν στο «Breezy», μεταξύ των οποίων «Sex Memories» με την Ella Mai, «C.A.B (Catch A Body)», «Pitch Black», «Call Me Everyday» και «Hmhmm».

Το «Breezy» είναι ένα άλμπουμ όσο πιο κοντά στο τέλειο μπορούσε να φτάσει ο Chris Brown.

Ακόμα κι αν δεν είστε ο μεγαλύτερος λάτρης της R&B, ο Chris Brown εξερευνά αρκετές υποκατηγορίες της R&B και υπάρχουν αρκετές επιρροές από άλλα είδη έτσι ώστε αν είστε οπαδός της καλής μουσικής θα απολαύσετε αυτό το άλμπουμ.

Πάντα ξέρεις τι να περιμένεις με ένα άλμπουμ του Chris Brown. Περιμένεις ένα σχεδόν τέλειο άλμπουμ, ένα ολοκληρωμένο έργο και μία ποικιλία μουσικών στυλ και το «Breezy» είναι άλλο ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube:

Το tracklist του «Breezy»

1. Till The Wheels Fall Off feat. Lil Durk & Capella Grey

2. C.A.B. (Catch A Body) feat. Fivio Foreign

3. Pitch Black

4. Possessive feat. Lil Wayne & BLEU

5. Addicted feat. Lil Baby

6. Call Me Every Day feat. WizKid

7. Closure feat. H.E.R.

8. Need You Right Here feat. Bryson Tiller

9. Sex Memories feat. Ella Mai

10. Hmhmm feat. EST GEE

11. Psychic feat. Jack Harlow

12. Show It feat. BLXT

13. Sleep At Night

14. Passing Time

15. WE (Warm Embrace)

16. Forbidden

17. Bad Then A Beach feat. Tory Lanez

18. Survive The Night

19. Dream

20. Slide

21. Harder

22. On Some New Shit

23. Luckiest Man

24. Iffy