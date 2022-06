Χώρισαν η Billie Eilish και ο Matthew Tyler Vorce – Τι απαντά ο ηθοποιός στις φήμες περί απιστίας

«Οι σχέσεις τελειώνουν, είναι τόσο απλό», σχολίασε ο πρώην σύντροφος της Billie Eilish.

Η Billie Eilish και ο Matthew Tyler Vorce χώρισαν.

Ο 30χρονος ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι τράβηξε χωριστούς δρόμους με την 20χρονη τραγουδίστρια, απαντώντας παράλληλα στις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει την αστέρα της pop.

«Κανείς δεν απάτησε κανέναν. Οι σχέσεις τελειώνουν. Είναι τόσο απλό. Το να δημιουργείς φήμες και να λες ψέματα στο διαδίκτυο είναι επικίνδυνο», έγραψε σε μία ανάρτηση στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram.

Σε μία άλλη ανάρτηση, ο Matthew Tyler Vorce αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που δέχτηκε από τους θαυμαστές της Billie Eilish στα σχόλια των δημοσιεύσεών του στο Instagram.

«Το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο από την ημέρα τους για να γράψουν τα πιο αποτρόπαια πράγματα για κάποιον που δεν θα γνωρίσουν ποτέ, είναι το πιο δειλό πράγμα που μπορούν να κάνουν. Ζήστε τη δική σας ζωή», έγραψε.

Ο φωτογραφικός φακός έπιασε για πρώτη φορά την Billie Eilish και τον Matthew Tyler Vorce, ο οποίος έχει εμφανιστεί σε ταινίες τρόμου όπως το «Mother, May I Sleep with Danger?» και το «Little Monsters», τον Απρίλιο του 2021 κατά τη διάρκεια μίας βόλτας για καφέ στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια.

Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone που δημοσιεύτηκε εκείνο τον Ιούνιο, η Billie Eilish περιέγραψε πόσο καλύτερα ένιωθε μετά την περιοδεία της για το άλμπουμ της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» όταν χώρισε με τον τότε σύντροφό της Brandon Adams.

«Άνθιζα», είπε για εκείνη την περίοδο. «Ένιωθα ακριβώς αυτό που ήμουν. Τα πάντα γύρω μου ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι. Ένιωθα ότι γινόμουν καλύτερα. Ένιωθα πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Και προσπάθησα να το συνεχίσω αυτό», συνέχισε.

Η Billie Eilish ανέφερε ακόμη ότι είχε αρχίσει να μαθαίνει πώς να ζει μόνη της.

«Δεν ήξερα πώς να το κάνω πριν, το οποίο είναι ειρωνικό γιατί δεν είχα βρεθεί ποτέ σε μία σχέση που να μου επιτρέπει να υπάρχω πραγματικά με αυτό το άτομο ούτως ή άλλως. Τα συναισθήματά μου εξαρτώνται πάντα από τα συναισθήματα κάποιου άλλου, και αυτό ήταν τόσο μεγάλος βραχνάς στον κώλο», είπε.

Την ίδια στιγμή που δημοσιεύθηκε η συνέντευξη της Billie Eilish το καλοκαίρι του 2021, ο Matthew Tyler Vorce ζήτησε δημοσίως συγγνώμη επειδή χρησιμοποίησε στα social media προσβλητικές εκφράσεις και ύβρεις για τους μαύρους και τους ομοφυλόφιλους

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τα πράγματα που έγραψα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο παρελθόν. Η γλώσσα που χρησιμοποίησα ήταν οδυνηρή και ήταν ανεύθυνο και καταλαβαίνω πόσο προσβλητικές είναι αυτές οι λέξεις. Είτε ήταν ένας στίχος, ένα απόσπασμα ή απλά εγώ που ήμουν χαζός, δεν έχει σημασία», έγραψε στις ιστορίες του λογαριασμού στο Instagram.

«Ντρέπομαι και λυπάμαι βαθύτατα που τις χρησιμοποίησα σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσα και δεν είναι αυτό που υποστηρίζω. Δεν έπρεπε να είχα χρησιμοποιήσει αυτή τη γλώσσα εξαρχής και δεν θα την χρησιμοποιήσω ξανά. Λυπάμαι πολύ για τον πόνο που προκάλεσα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και συνεχίζω να λογοδοτώ για τις πράξεις μου», πρόσθεσε.