Η χήρα του George Harrison έγραψε βιβλίο με ποιήματα αφιερωμένα στον θρύλο των Beatles

Μετά από 20 και πλέον χρόνια από τον θάνατο του George Harrison, η χήρα του, Olivia Harrison, θα εκδώσει ένα βιβλίο με ποιήματα αφιερωμένα στον θρύλο των Beatles.

Το «Came The Lightening», μια συλλογή 20 ποιημάτων που έγραψε η Olivia για τον George Harrison μετά το θάνατό του το 2001, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 21 Ιουνίου από τον εκδοτικό οίκο Genesis Publications.

Η Olivia Harrison ανέφερε για το «Came The Lightening» σε δήλωσή της: «Εδώ στην ακτή, 20 χρόνια μετά, το μήνυμα μου σε ένα μπουκάλι έφτασε στη στεριά. Λόγια για τη ζωή μας, τον θάνατό του, αλλά κυρίως για την αγάπη και το ταξίδι μας μέχρι το τέλος».

Σύμφωνα με τις εκδόσεις Genesis, τα ποιήματα εξετάζουν «την οικειότητα και τη συναισθηματική σύνδεση» της σχέσης του ζευγαριού και «εμβαθύνουν στο φαινόμενο της απώλειας ενός συντρόφου και στο πέρασμα του χρόνου».

Το βιβλίο ποίησης περιλαμβάνει επίσης φωτογραφίες και αναμνηστικά που επιμελήθηκε η Olivia, μεταξύ των οποίων και φωτογραφίες του ζευγαριού από τη συλλογή της Olivia που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Την εισαγωγή του βιβλίου έχει γράψει ο Martin Scorsese, ο οποίος σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ «Living In The Material World» για τον George Harrison που κυκλοφόρησε το 2011.

Ο Martin Scorsese σχολίασε: Η Olivia ανακαλεί τις πιο φευγαλέες χειρονομίες και στιγμές, βγαλμένες από τη ροή του χρόνου και της μνήμης και αισθητές μέσα από την επιλογή των λέξεών της και τον συνολικό ρυθμό»

«Θα μπορούσε να έχει γράψει μια προφορική ιστορία ή ένα βιβλίο απομνημονευμάτων. Αντ’ αυτού, συνέθεσε ένα έργο ποιητικής αυτοβιογραφίας». Ο Scorsese έγραψε επίσης μια εισαγωγή για το βιβλίο», πρόσθεσε.

Το «Came The Lightening», η πρώτη ποιητική συλλογή της Olivia Harisson μετά από μια σειρά βιογραφικών έργων, θα κυκλοφορήσει και σε μία περιορισμένη έκδοση υπογεγραμμένη και αριθμημένη από την Olivia Harrison.

Ο George Harrison παντρεύτηκε την Olivia, τη δεύτερη σύζυγό του, το 1978 και έμεινε μαζί της έως τον θάνατό του τον Νοέμβριο του 2001 σε ηλικία 58 ετών από καρκίνο.

