Ο Childish Gambino κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ – έκπληξη

Τα νέα τραγούδια του παρουσιάζει ο Childish Gambino.

Ενώ η ανθρωπότητα κινείται στους ρυθμούς της πανδημίας, ο Childish Gambino επιστρέφει αθόρυβα με νέα τραγούδια.

Στο διαδίκτυο εμφανίστηκε μία ιστοσελίδα με την ονομασία DonaldGloverPresents.com, στην οποία οι επισκέπτες μπορούν να ακούσουν το τραγούδι «Feels Like Summer» (2018) του Childish Gambino, καθώς και ολοκαίνουργια τραγούδια του στα οποία φαίνεται ότι συμμετέχουν η Ariana Grande, ο 21 Savage και η SZA.

Το σύνδεσμο της ιστοσελίδας κοινοποίησε και ο μάνατζερ του 36χρονου Αμερικανού, ο Fam Rothstein, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι πρόκειται για ένα νέο project του πελάτη του.

Ο ιστότοπος δεν παρέχει λεπτομέρειες για το καινούργιο εγχείρημα του Donald Glover, όπως είναι το πραγματικό όνομα του πολυδιάστατου ηθοποιού και μουσικού.

Οι επισκέπτες αντικρίζουν ένα σκετς αποτελούμενο από τέσσερις διαδοχικές ασπρόμαυρες εικόνες, που πιθανώς απεικονίζουν το εξώφυλλο του άλμπουμ.

the new donald glover do be hitting different during a global pandemic doe pic.twitter.com/ZKldasargZ — adam (aka fizz) (@fizzetry) March 15, 2020

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NME, το νέο άλμπουμ περιέχει συνολικά 12 τραγούδια.

Ανάμεσά τους το «Feels Like Summer», το «Warlords», το οποίο ο Childish Gambino παρουσίασε για πρώτη φορά στην εμφάνιση του ως επικεφαλής στο περσινό φεστιβάλ του «Coachella», και το «Algorythm», το οποίο έγινε διαθέσιμο πέρυσι μέσω πλατφόρμας επαυξημένης πραγματικότητας.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό με ποιο όνομα θα κυκλοφορήσει ο πολυδιάστατος καλλιτέχνης το νέο άλμπουμ του.

Ο Donald Glover έχει δηλώσει από τις αρχές του 2018 ότι σκοπεύει να αποσύρει το ψευδώνυμο «Childish Gambino» μετά την κυκλοφορία του επόμενου άλμπουμ του.

Το άλμπουμ με το φαινομενικό τίτλο «Donald Glover Presents» έρχεται τέσσερα χρόνια μετά τη δισκογραφική δουλειά «Awaken, My Love!» του Childish Gambino. Παράλληλα σηματοδοτεί την επάνοδό του με νέα τραγούδια μετά το «Feels Like Summer» και το «This Is America», με το οποίο κέρδισε τέσσερα βραβεία Grammy.

Το φημολογούμενο tracklist

Το HipHop’n’More συγκέντρωσε και παρέθεσε με επιφύλαξη τους τίτλους των τραγουδιών που ακούγονται στην ιστοσελίδα του Childish Gambino.

1. Warlords

2. Little Foot Big Foot Get Out The Way

3. Why Go To The Party

4. Feels Like Summer

5. The Violence

6. Under the Sun

7. We Are We Are We Are

8. Algorythm

9. Time (feat. Ariana Grande) [από το φιλμ «Guava Island»]

10. Vibrate (feat. 21 Savage & SZA)

11. Beautiful

12. Sweet Thang / Thank You

Ακούστε παρακάτω μερικά ακόμα τραγούδια του άλμπουμ: