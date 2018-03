Η μνήμη του Chester Bennnington τιμήθηκε με τη δημοσίευση ενός σπάνιου θησαυρού.

Στις 20 Μαρτίου, ο Chester Bennington των Linkin Park θα συμπλήρωνε το 42ο έτος της ηλικίας του, εάν δεν έβαζε τέλος στη ζωή του με τραγικό τρόπο στις 20 Ιουλίου 2017, σκορπώντας θλίψη σε μουσικόφιλους, συνεργάτες και οικείους.

Για να τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντα καλλιτέχνη, μία ομάδα θαυμαστών του αποφάσισε να μοιραστεί αυτό που αποκαλούν το «άγιο δισκοπότηρο» στην κοινότητά τους, δηλαδή οχτώ αδημοσίευτα demo του Bennington που είχαν ηχογραφηθεί για ένα σόλο δισκογραφικό εγχείρημα.

Εκείνο το project κατέληξε τελικά στη δημιουργία του supergroup Dead By Sunrise, παράλληλα με τους Linkin Park, οι οποίο κυκλοφόρησαν ένα και μοναδικό άλμπουμ με τίτλο «Out Of Ashes» το 2009.

Τις οχτώ ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις δημοσίευσε ο διαχειριστής του φόρουμ «Linkin Park Live» και σύμφωνα με τα λεγόμενά του, θα μείνουν αναρτημένα για «πολύ περιορισμένο χρόνο» προκειμένου να γιορτάσουν τη ζωή του Chester Bennington.

Παρ’ όλα αυτά, παρενέβη η δισκογραφική εταιρεία τα αφαίρεσε σε συντομότερο διάστημα.

Τα τραγούδια φέρεται να ανακαλύφθηκαν τον Ιανουάριο σε ένα CD με προστατευμένο περιεχόμενο, το οποίο άνηκε προηγουμένως στο στέλεχος της Warner Bros. Records, Rob Cavallo. Το 2009, ο Bennington είχε σχολιάσει ότι ένιωθε πολύ συνδεδεμένος με αυτές τις δημιουργίες, επειδή ήταν εξ ολοκλήρου δικές του.

«Υπήρχε μεγάλη ελευθερία στο γεγονός ότι αυτά ήταν τα τραγούδια μου. Είναι τα λόγια μου, οπότε έκανα ό,τι ήθελα. Αισθάνομαι ότι αυτός είναι ένας σπουδαίο δίσκος, τα τραγούδια είναι δυνατά και οι μελωδίες είναι καλές», είχε σχολιάσει τότε ο αδικοχαμένος frontman των Linkin Park.

«Οι στίχοι είναι σημαντικοί για μένα και νιώθω ότι δίνουν ισχύ στα τραγούδια. Ασχολήθηκα με κάθε πτυχή της δημιουργίας του άλμπουμ, από τη δημιουργία μέχρι τον προγραμματισμό και την εκτέλεση με διάφορα όργανα. Νομίζω ότι με απελευθέρωσε περισσότερο δημιουργικά από το να είμαι ο τύπος που μπαίνει και κάνει μελωδίες και στίχους.»

Οι τίτλοι των «χαμένων» demo:

1. «Walking in Circles»

2. «Fadeaway (Into You)

3. «Fire»

4. «Morning After»

5. «My Suffering»

6. «Let Down»

7. «20 Eyes» (The Misfits cover)

8. «Give Me Your Name»