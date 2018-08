Το «SOS» είναι το δεύτερο άκουσμα από το επερχόμενο άλμπουμ της Cher, που είναι αφιερωμένο στους ABBA και στα αξέχαστα τραγούδια τους.

Η Cher παρουσιάζει άλλη μία διασκευή στις διαχρονικές επιτυχίες των εμβληματικών ABBA.

Ορμώμενη από τη συμμετοχή της στην νέα κινηματογραφική ταινία «Mamma Mia! Here We Go Again», όπου παρεμπιπτόντως εμφανίζεται μαζί της και ο δικός μας Πάνος Μουζουράκης, η 72χρονη τραγουδίστρια αποφάσισε να κυκλοφορήσει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με διασκευές στα αξεπέραστα τραγούδια των ABBA.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Cher τιτλοφορείται «Dancing Queen» και πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 28 Σεπτεμβρίου από τη Warner Bros. Records.

Η «θέα της pop» έχει ήδη ερμηνεύσει στο soundtrack του «Mamma Mia! Here We Go Again» το «Fernando» (1976) μαζί με τον 62χρονο ηθοποιό Andy Garcia και το «Super Trouper» (1980) μαζί με όλο το πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας.

Στο «Dancing Queen», το 26ο άλμπουμ στην ένδοξη καριέρα της, η Cher θα εξερευνήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τα μουσικά μονοπάτια των ABBA, οι οποίοι επανασυνδέθηκαν μετά από 36 χρόνια.

Η διασκευή της Cher στο «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» ήταν το πρώτο δείγμα του «Dancing Queen».

Το δεύτερο άκουσμα από το άλμπουμ έρχεται με το «SOS», που κυκλοφόρησε το 1975 στον τρίτο δίσκο των ABBA, ο οποίος έφερε ως τίτλο την ονομασία τους.

Το «SOS» αποτέλεσε αφορμή για να ξεκινήσει το σουηδικό συγκρότημα ένα τρομερό σερί από 18 συνεχόμενες επιτυχίες στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, ενώ ανέβηκε στις κορυφαίες θέσεις σε πλήθος ευρωπαϊκών και μη χωρών.

Η Cher πραγματοποιεί μία δυναμική ερμηνεία και καταθέτει τη δική της πρόταση για ένα από τα τραγούδια των ABBA που έχει γνωρίσει τις περισσότερες επανεκτελέσεις από τα υπόλοιπα.