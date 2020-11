Η Cher έσωσε από την κακομεταχείριση τον «πιο μοναχικό ελέφαντα στον κόσμο»

Η Cher ταξίδεψε στο Πακιστάν για να συναντήσει τον Kaavan, τον «πιο μοναχικό ελέφαντα στον κόσμο», ο οποίος εγκατέλειψε τον ζωολογικό κήπο στον οποίο βρισκόταν για να μεταφερθεί σε καλύτερες συνθήκες ζωής, μετά από χρόνια πιέσεων από ομάδες και ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων.

Η εμβληματική τραγουδίστρια και ηθοποιός συναντήθηκε την Παρασκευή με τον πρωθυπουργό της χώρας Imran Khan και στη συνέχεια επισκέφτηκε τον ελέφαντα.

Ο Kaavan μαράζωνε στον ζωολογικό κήπο για 35 χρόνια χωρίς να λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα, ενώ έχασε τη σύντροφό του το 2012. Διαγνώστηκε από κτηνιάτρους υπέρβαρος και υποσιτισμένος και επίσης εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς λόγω της απομόνωσής του.

Ο ελέφαντας μεταφέρθηκε την Κυριακή σε καταφύγιο στην Καμπότζη, όπως δήλωσε ο Martin Bauer της Four Paws International, της παγκόσμιας ομάδας που ηγείται από το 2016 των προσπαθειών να σωθεί ο Kaavan.

Just Came From Meeting To Thank Prime Minister Imran Kahn For Making It Possible For

Me To Take Kaavan To Cambodia. Kaavan Will Be Able To Leave For Cambodia On The 29. Think Documentary Will Be Heartwarming🙏🏻.

— Cher (@cher) November 27, 2020