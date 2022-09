Η Cher έκλεισε την επίδειξη του Balmain στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η Cher εμφανίστηκε στο πλευρό του σχεδιαστή Olivier Rousteing.

Η Cher έκανε μία εμφάνιση – έκπληξη στην επίδειξη μόδας του οίκου Balmain στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η 76χρονη τραγουδίστρια έκλεισε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου την επίδειξη του Balmain για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2023 με τον τρόπο μίας πραγματικής ντίβας και εμφανίστηκε στην πασαρέλα με ένα στενό μεταλλικό κορμάκι στο πλευρό του σχεδιαστή του οίκου Balmain, Olivier Rousteing.

Η Cher βγήκε από τα παρασκήνια όταν ακούστηκε από τα ηχεία το ρεφρέν της επιτυχίας της «Strong Enough» του 1999 και οι χιλιάδες παρευρισκόμενοι στο στάδιο Jean Bouin του Παρισιού την χειροκρότησαν με ενθουσιασμό καθώς διέσχιζε τη μαρμάρινη πασαρέλα και μάλιστα με πανύψηλες πλατφόρμες με τακούνια.

Η επίδειξη είχε ξεκινήσει με τη Cher να εμφανίζεται σε μια οθόνη, λέγοντας: «Όλοι μας εφευρίσκουμε τους εαυτούς μας – μερικοί από εμάς απλώς έχουν περισσότερη φαντασία από άλλους». Παρόλα αυτά, κανείς στο πλήθος δεν μπορούσε να περιμένει ότι η τραγουδίστρια θα εμφανιζόταν πραγματικά στην πασαρέλα.

Στην επίδειξη συμμετείχαν επίσης το μοντέλο Ashley Graham, η Dove Cameron, ο Brooklyn Beckham, η Nicola Peltz και ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Νεϊμάρ.

Η Cher χρησιμοποιήσει το Twitter μετά το σόου για να μοιραστεί τον ενθουσιασμό της, γράφοντας: «Πέρασα υπέροχα στη σκηνή… ένιωσα υπέροχα! Ήταν ίσως η καλύτερη επίδειξη μόδας που έχει γίνει ποτέ. Η ομορφιά των μοντέλων ήταν από άλλο πλανήτη».

Η τραγουδίστρια, η οποία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία συναυλία από τότε που η περιοδεία της «Here We Go Again Tour» διακόπηκε λόγω της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, ίσως εμπνεύστηκε από την εμφάνισή της στην πασαρέλα να επιστρέψει στη σκηνή.

«Η σκηνή με καλούσε. “Cher… ω Cher… έλα σπίτι… σε ακούω”», έγραψε στο Twitter.

Η νέα συλλογή του Olivier Rousteing, που ονομάστηκε «Balmain Festival», διέθετε ένα συνδυασμό φυλετικών και φουτουριστικών επιρροών. Τα μοντέλα ανέβηκαν στην πασαρέλα με κυματιστά φορέματα, καλλιτεχνικά σακάκια και παλτό και μπλούζες με σχέδια σε στιλ ακουαρέλας.

Όσο για τη Cher, αυτή δεν είναι η πρώτη συνεργασία της στον χώρο της μόδας για φέτος. Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι συνεργάστηκε με την Donatella Versace για την κυκλοφορία μίας συλλογής περιορισμένης έκδοσης με τίτλο «Chersace» σε συνδυασμό με τον Μήνα Υπερηφάνειας.