Η Cher είχε τρεις αποβολές – Την πρώτη σε ηλικία 18 ετών

Η Cher μίλησε για τις αποβολές που είχε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Sonny Bono.

Σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Twitter, η 76χρονη «θεά της pop» αποκάλυψε ότι είχε τρεις αποβολές, με την πρώτη να σημειώνεται όταν ήταν στην τρυφερή ηλικία των 18 ετών.

«Ήμουν μόνη στο σπίτι μας. (Ο Sonny Bono) ήρθε σπίτι και εγώ έκλαιγα με λυγμούς και χτυπιόμουν στο πάτωμά μας», περιέγραψε η Cher.

«Όταν πήγα στον γιατρό ούρλιαζα από τον πόνο. Δεν μπορούσα να σταματήσω ούτε στο ασανσέρ. Ο γιατρός με έστειλε κατευθείαν στο νοσοκομείο και στο χειρουργείο», θυμήθηκε.

«Τι θα μου συνέβαινε σήμερα», αναρωτήθηκε η Char, αναφερόμενη στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση.

When I was young I had 3 miscarriages.1st at 18.I was alone in our house.son came home & I was sobbing,& rocking on our floor.when I got 2 dr I was screaming in pain.couldn’t even stop in elevator.dr sent me straight 2 hospital,& in2 operating rm.WHAT WOULD HAPPEN 2 ME TODAY😭

— Cher (@cher) July 19, 2022