Η Cher δεν στεναχωριέται για τον θάνατο της μητέρας της: «Απελευθερώθηκε από τον πόνο»

Η Cher δεν στεναχωριέται για τον θάνατο της μητέρας της Georgia Holt, επειδή «απελευθερώθηκε» από τον πόνο της.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Twitter την Τρίτη για να μοιραστεί τις σκέψεις της για τις τελευταίες στιγμές της μητέρας της, πριν από τον θάνατό της σε ηλικία 96 ετών το Σάββατο.

«Η αλήθεια… Ήταν άρρωστη και αγωνιζόταν, μετά έγινε άσχημα, πονούσε τόσο πολύ. Τελικά, έπαθε καρδιακή ανακοπή στον δρόμο για το νοσοκομείο. Μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο, η γυναίκα που ήταν η φοβερή μαμά μου δεν ήταν πια εδώ», έγραψε σε ανάρτησή της.

Όταν η 76χρονη τραγουδίστρια εξομολογήθηκε στους θαυμαστές της ότι δυσκολευόταν να κοιμηθεί, μία από τους ακολούθους της ανέφερε ότι είχε το ίδιο πρόβλημα όταν πέθανε η δική της μητέρα.

Ωστόσο, η Cher απάντησε: «Δεν είμαι λυπημένη… Την ελευθερώσαμε. Δεν κλαίει πια από τον πόνο 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ο χαρούμενος, αστείος, τρελός, όμορφος εαυτός της».

Απαντώντας σε έναν άλλο χρήστη του Twitter, η Cher αποκάλυψε: «Ήταν τόσο άρρωστη για τόσο καιρό, την ημέρα που πέθανε δεν έμοιαζε με την όμορφη τρελή μαμά μου».

Η αιτία θανάτου της George Holt δεν έχει γίνει γνωστή. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο, η Cher ανακοίνωσε ότι η πρώην τραγουδίστρια και ηθοποιός είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο με πνευμονία.

«Συγγνώμη που ήμουν απούσα. Η μαμά ήταν άρρωστη κατά διαστήματα. Μόλις βγήκε από το νοσοκομείο. Είχε πνευμονία», έγραψε, προσθέτοντας: «Γίνεται καλύτερα».

Η George Holt, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Jackie Jean Crouch, γεννήθηκε το 1926 και εμφανίστηκε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες τη δεκαετία του 1950, μεταξύ των οποίων και σε ένα επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς «I Love Lucy» το 1956.

Επίσης, πρωταγωνίστησε μαζί με τη διάσημη κόρη της στο ντοκιμαντέρ «Dear Mom, Love Cher» το 2013 και έκανε αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις σε talk shows μαζί με τη Cher όλα αυτά τα χρόνια.

Η Cher είναι κόρη της Georgia Holt και του John Sarkisian, ο οποίος πέθανε το 1985. Οι γονείς της χώρισαν όταν η τραγουδίστρια ήταν 10 μηνών.

