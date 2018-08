Η υπόσχεση της Cher έγινε πράξη. Ο νέος δίσκος με διασκευές των ABBA κυκλοφορεί επίσημα.

Η Cher θα κυκλοφορήσει στις 28 Σεπτεμβρίου το «Dancing Queen», ένα νέο άλμπουμ με διασκευές των ABBA, όπως ανακοίνωσε η Warner Bros. Records.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, που έχει κερδίσει βραβεία Oscar, Emmy και Grammy στην καριέρα της, αποφάσισε να ηχογραφήσει το δίσκο μετά τη συμμετοχή της στην ταινία «Mamma Mia! Here We Go Again», όπου εμφανίζεται και ο δικός μας Πάνος Μουζουράκης.

«Πάντα μου άρεσαν οι ABBA και είδα το μιούζικαλ “Mamma Mia!” στο Broadway τρεις φορές», είπε η Cher.

«Μετά τα γυρίσματα του “Mamma Mia! Here We Go Again” θυμήθηκα τα σπουδαία και διαχρονικά τραγούδια που έγραψαν και άρχισα να σκέφτομαι, γιατί δεν ηχογραφώ ένα άλμπουμ με τη μουσική τους;», ανέφερε.

Στο νέο δίσκο «Dancing Queen» της Cher συμπεριλαμβάνονται εμβληματικά τραγούδια των ABBA όπως τα «Dancing Queen», «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)», «The Name Of The Game», «SOS», «Waterloo», «Mamma Mia!», «Chiquitita», «Fernando», «The Winner Takes It All» και «One Of Us».

Η Cher τόνισε ότι ήταν πιο δύσκολο από όσο φαντάστηκε να τραγουδήσει τα τραγούδια, αλλά είναι «τόσο ευχαριστημένη» με το αποτέλεσμα.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για τους ανθρώπους που θα το ακούσουν. Είναι μια τέλεια στιγμή», είπε.

Η ηχογράφηση και η παραγωγή του άλμπουμ έγινε στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες με τον επί σειρά ετών συνεργάτη της, Mark Taylor, ο οποίος ήταν ο παραγωγός της παγκόσμιας επιτυχίας «Believe» της τραγουδίστριας.

Η Cher κυκλοφόρησε το πρώτο single του δίσκου, το «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)».

Η 72χρονη τραγουδίστρια θα τιμηθεί από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «John F. Kennedy» στις 2 Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον.

Είναι επίσης συμπαραγωγός του μιούζικαλ «The Cher Show» που θα ανέβει στο Broadway από τις 3 Δεκεμβρίου και θα κάνει περιοδεία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία το Σεπτέμβριο.