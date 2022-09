Η Cher απαντά σε όσους χαρακτηρίζουν την Dua Lipa ως «τη Cher της γενιάς μας»

Η Cher θέλει να θυμάστε κάτι: Μπορεί να υπάρχει μόνο μία Cher.

Η 76χρονη τραγουδίστρια απάντησε στους χρήστες του Twitter που τη σύγκριναν με την Dua Lipa με ένα ελαφρώς δηκτικό tweet, αναγκάζοντας τους θαυμαστές της να ξεκινήσουν μία συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον είναι δίκαιο να συγκρίνουμε μεγαλύτερους καλλιτέχνες που είναι ακόμα ζωντανοί και υγιείς με τους νεότερους.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας χρήστης του Twitter δημοσίευσε σε μία ανάρτηση, που πλέον έχει διαγραφεί, δύο φωτογραφίες της Cher και της Dua Lipa, με τις δύο τραγουδίστριες να εμφανίζονται με κομψά, μακριά μαύρα μαλλιά και παρόμοια strappy, glittery, εφαρμοστά φορέματα.

«Dua Lipa, η Cher της γενιάς μας», έγραψε ο χρήστης του Twitter στην ανάρτηση.

«Τόση αλήθεια σε ένα tweet», απάντησε ένας άλλος χρήστης, κάνοντας tag τόσο τη Cher όσο και τη Dua Lipa.

Σε εκείνο το σημείο παρενέβη και η ίδια η Cher. Απαντώντας και στους δύο χρήστες, η τραγουδίστρια έγραψε απλά: «Πόσα χρόνια είναι μία γενιά», προσθέτοντας ένα σαρκαστικό emoji ενός προσώπου που σκέφτεται.

Η απάντησή της έφερε στο επίκεντρο της συζήτησης των θαυμαστών της τις συνέπειες της σύγκρισης μουσικών που βρέθηκαν στην κορυφή των charts τις προηγούμενες δεκαετίες με νεότερους καλλιτέχνες.

«Μπράβο της γι’ αυτό», σχολίασε ένα άτομο, κάνοντας retweet την απάντηση της Cher. «Θεωρώ ότι το “είναι ο νέος (βάλτε καλλιτέχνη)” είναι τόσο προσβλητικό, ειδικά όταν ο αρχικός καλλιτέχνης είναι ακόμα ζωντανός», συνέχισε.

«Η Cher είναι η Cher», έγραψε ένας άλλος χρήστης του Twitter. «Καμία άλλη δεν θα είναι ποτέ η Cher. Τελεία και παύλα», πρόσθεσε.

Και παρόλο που η συζήτηση που ακολούθησε στράφηκε στη μουσική της Cher και της Dua Lipa, ο χρήστης του Twitter που έκανε την αρχική ανάρτηση με τις δύο φωτογραφίες, διευκρίνισε τις προθέσεις του με ένα σχόλιο, αφού διέγραψε τη δημοσίευση.

«Εγώ επαινούσα εσύ και το στυλ της Dua», έγραψε απαντώντας στη Cher. «Μερικοί άνθρωποι δεν κατάλαβαν το νόημα».

How many yrs are in a generation 🤔

— Cher (@cher) August 30, 2022