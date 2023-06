Οι Chemical Brothers κυκλοφορούν το single «Live Again» και ανακοινώνουν νέο βιβλίο

Οι Chemical Brothers συνοδεύουν με ένα νέο single την ανακοίνωση του πρώτου βιβλίου τους.

Οι Chemical Brothers κυκλοφόρησαν το νέο τραγούδι «Live Again».

Στο δυναμικό και αναζωογονητικό τραγούδι δανείζει τη φωνή η Halo Maud της Heavenly Recordings.

Το «Live Again» ακολουθεί το πρόσφατο «No Reason», καθώς και την εμφάνιση των Chemical Brothers στο Arcadia Stage του μουσικού φεστιβάλ Glastonbury στις 23 Ιουνίου, όπου πραγματοποίησαν ένα DJ set που το NME περιέγραψε ως «θηριώδες».

Διαφήμιση

Το νέο single «Live Again» θα περιλαμβάνεται στο δέκατο άλμπουμ των Chemical Brothers και την πρώτη δισκογραφική δουλειά τους μετά το «No Geography» του 2019, που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα.

Οι Chemical Brothers έχουν επίσης ήδη ανακοινώσει μια σειρά από συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέσα στο φθινόπωρο.

Παράλληλα, με το νέο τραγούδι τους, οι Tom Rowlands και Ed Simons αποκάλυψαν ότι τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους βιβλίο.

Το βιβλίο με τίτλο «Paused In Cosmic Reflection» είναι μια ανασκόπηση στα 30 έτη καριέρας των Chemical Brothers μέσα από το πρίσμα του Rowlands και του Simons, καθώς και συνεργατών, καλλιτεχνών, σκηνοθετών και φίλων τους.

Τα δύο μέλη των Chemical Brothers έγραψαν το βιβλίο μαζί με τον επί σειρά ετών υπεύθυνο Τύπου τους Robin Turner, ο οποίος έγραψε επίσης το «Believe in Magic: The First Thirty Years of Heavenly Recordings».

Το επερχόμενο βιβλίο συγκεντρώνει εκατοντάδες ώρες συνεντεύξεων σε μια καλειδοσκοπική ιστορία των Chemical Brothers και της εκκολαπτόμενης ηλεκτρονικής σκηνής στην οποία μεγάλωσαν.

Εξετάζοντας τον κόσμο στον οποίο δημιουργήθηκαν οι Chemical Brothers μέσα από την πρωτοποριακή μουσική τους, το «Paused in Cosmic Reflection» αποτελεί μια μοναδική γνωριμία με την ιστορία του συγκροτήματος, από τα πρώτα χρόνια στο Μάντσεστερ μέχρι τη δημιουργία τραγουδιών και άλμπουμ σταθμών και την εξάπλωση του τεράστιου και παγκοσμίως θαυμαστού live show τους.

Στο βιβλίο θα συνεισφέρουν οι Noel Gallagher, Beck, Aurora, Beth Orton, Michel Gondry, Wayne Coyne, Adam Smith (ο σχεδιαστής των βίντεο στα live shows τους), Erol Alkan, η σχεδιάστρια εξώφυλλων Kate Gibb και πολλοί άλλοι.

Το «Paused In Cosmic Reflection» θα περιέχει πλούσιο υλικό από τα αρχεία του συγκροτήματος που δεν έχει δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, όπως φωτογραφίες και εικόνες από σχέδια.

Το νέο βιβλίο των Chemical Brothers θα κυκλοφορήσει στις 28 Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο White Rabbit/ Orion Publishing Group.