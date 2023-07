Οι Chemical Brothers ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «For That Beautiful Feeling»

Το δέκατο άλμπουμ των Chemical Brothers.

Οι Chemical Brothers, ένα από τα πιο επιτυχημένα και καινοτόμα ντουέτα ηλεκτρονικής μουσικής στον κόσμο, ανακοινώνουν ότι το νέο άλμπουμ τους, «For That Beautiful Feeling», θα κυκλοφορήσει στις 8 Σεπτεμβρίου από την EMI.

Ο τίτλος του άλμπουμ το περιγράφει τέλεια. Το «For That Beautiful Feeling» ηχογραφήθηκε στο δικό τους στούντιο κοντά στις νότιες ακτές της Βρετανία και είναι ένα άλμπουμ που κυνηγά και συλλαμβάνει εκείνη την άγρια στιγμή όταν ο ήχος σε κατακλύζει, σχεδόν σε τραβάει μέσα του, αλλά τελικά σου επιτρέπει να κάνεις σέρφινγκ στο κύμα του προς άγνωστους προορισμούς.

Είναι ένα άλμπουμ που εντοπίζει την ακριβή στιγμή που χάνεις κάθε έλεγχο, που παραδίνεσαι και αφήνεις τη μουσική να σε κινήσει σαν να τραβιέσαι από ένα αόρατο νήμα.

Κάθε τραγούδι στο «For That Beautiful Feeling γεννήθηκε από την επιθυμία των Chemical Brothers να βρουν εκείνο το σημείο όρασης στο στούντιο, ένα σημείο που στη συνέχεια θα μπορούσε να διαθλαστεί μέσα από τη μουσική πάνω στο dancefloor.

Το αποτέλεσμα είναι ένα άλμπουμ που είναι γεμάτο χρώματα, σίγουρο και βαθιά ψυχεδελικό. Η αδύνατη ομορφιά σμιλευμένη από θόρυβο και χάος και έναν αέναα ρευστό ρυθμό.

Από το συναρπαστικό «Live Again» και το ένδοξο αναλογικό θορυβώδες breakdown του «Goodbye», μέχρι την επιστροφή του Beck (που είχε συμμετάσχει προηγουμένως στο single «Wide Open») στο παρορμητικό και ονειρικό «Skipping Like A Stone» και το βαθύ, υπνωτικό βουητό του ομώνυμου τραγουδιού του άλμπουμ, είναι σαφές ότι το «For That Beautiful Feeling» προέρχεται και φτιάχτηκε για αυτό το όμορφο συναίσθημα.

Αυτή την υπερβατική κατάσταση που δημιουργούν καλύτερο από οποιονδήποτε άλλον στη σύγχρονη μουσική. Οι Chemical Brothers είναι στα καλύτερά τους στο «For That Beautiful Feeling».

Το «For That Beautiful Feeling» περιλαμβάνει τα singles «No Reason» και «The Darkness That You Fear» και το «Live Again» με τη φωνή της Halo Maud από το δυναμικό της Heavenly Recordings.

Το music video για το «Live Again» σκηνοθέτησαν οι μακροχρόνιοι συνεργάτες των Chemical Brothers, Dom & Nic (Wide Open, Hey Boy Hey Girl).

Οι Dom & Nic σχολιάζουν: «Η συνεργασία με τους Chemical Brothers είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη βίντεο. Είμαστε πραγματικά τυχεροί που συνεχίζουμε να γυρίζουμε ταινίες μαζί τους μετά από τόσα χρόνια».

«Οι Chems συνεχίζουν να κυκλοφορούν εξαιρετικά τραγούδια που απαιτούν βίντεο που να είναι αντάξια της μουσική και ελπίζουμε να προσθέτουν κάτι επιπλέον σε ολόκληρη την εμπειρία», πρόσθεσαν.

Το «Live Again» είναι η δέκατη συνεργασία τους. Οι ιλιγγιώδεις, τρεμάμενοι αναλογικοί ήχοι και οι ονειρικά στίχοι δημιουργούν ένα παραισθησιογόνο οπτικό ταξίδι ακολουθώντας έναν χαρακτήρα παγιδευμένο σε έναν βρόχο θανάτου και αναγέννησης.

«Η ιδέα μας ενέπνευσε να χρησιμοποιήσουμε το νέο εικονικό στούντιο Arri XR και την αιχμή της τεχνολογίας με τρόπο που δεν είχε γίνει ποτέ ξανά», εξήγησαν οι Dom & Nic.

Το σκηνοθετικό δίδυμο δημιούργησε εικονικούς κόσμους CGI και χρησιμοποίησαν μακριές, αδιάκοπες λήψεις κάμερας χωρίς κοψίματα, μετακινούμενοι χωρίς ραφές μεταξύ αυτών των διαφορετικών κόσμων με τον ήρωα.

«Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας και του μοντάζ του βίντεο, μας κατέκλυσε η γενναιοδωρία μίας τόσο ισχυρής και τεράστιας ομάδας εξαιρετικά ταλαντούχων εταιρειών και ατόμων που μας βοήθησαν να πραγματοποιήσουμε αυτή την ταινία επειδή αγαπούν να δουλεύουν με τους Chemical Brothers», ανέφεραν οι Dom & Nic.

«Χωρίς τον χρόνο, το ταλέντο και τη γενναιοδωρία τους, μία ταινία σαν κι αυτή δεν θα έβγαινε οοθόνη», τόνισα.

Μετά από ένα καλοκαίρι που έκαναν εμφανίσεις σε φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη, οι Chemical Brothers θα δώσουν μία σειρά από συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την κυκλοφορία του «For That Beautiful Feeling».

Το tracklist του «For That Beautiful Feeling»

1. Intro

2. Live Again (feat. Halo Maud)

3. No Reason

4. Goodbye

5. Fountains

6. Magic Wand

7. The Weight

8. Skipping Like A Stone (feat. Beck)

9. The Darkness That You Fear (Harvest Mix)

10. Feels Like I’m Dreaming

11. For That Beautiful Feeling (feat. Halo Maud)