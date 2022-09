Charlie Puth: Τα φαντάσματα των πρώην σχέσεων τον στοιχειώνουν στο «I Don’t Think That I Like Her»

«Τα κορίτσια είναι όλα ίδια / Το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να μου ραγίσουν την καρδιά», τραγουδά πληγωμένος ο Charlie Puth

Τα φαντάσματα των σχέσεων του παρελθόντος επισκέπτονται τον Charlie Puth στο single «I Don’t Think I Like Her» από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του «Charlie».

Στο τραγούδι, στο οποίο συμμετέχει ο Travis Barker στα ντραμς, ο Charlie Puth υποφέρει από τις προηγούμενες σχέσεις που του εμφύσησαν μια αίσθηση παράνοιας, κάνοντάς τον ακόμα πιο επιφυλακτικό στις γνωριμίες με νέα πρόσωπα.

«Δεν νομίζω ότι μου αρέσει πια / Τα κορίτσια είναι όλα ίδια / Το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να μου ραγίσουν την καρδιά / Δεν νομίζω ότι μου αρέσει πια / Τα κορίτσια είναι όλα ίδια / Θέλουν μόνο να με δουν να καταρρέω», τραγουδά ο Charlie Puth στο ρεφρέν.

Όπως σημειώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού, ακολούθησε όλες τις οδηγίες για να χτίσει μια υγιή νέα σχέση, παρόλο που είχε αποδεχτεί ότι θα ήταν για πάντα single. Πήρε το όνομα και το τηλέφωνο της κοπέλας, αφοσιώθηκε στα κοινά σημεία τους αγνοώντας τις διαφορές τους και γνώρισε την οικογένειά της.

Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να αποφύγει την ασυμφωνία μεταξύ του ξαφνικού έρωτά του και της διαπίστωσης ότι το άτομο που ερωτεύεται έχει άλλα σχέδια: «Για εμένα, τα άστρα είναι στην ίδια ευθεία / Αλλά για εκείνη, είναι κακός συγχρονισμός». Βρίσκεται πάλι στο σημείο μηδέν και αρχίζει να νιώθει ότι είναι προσωπικό.

Στο «I Don’t Think I Like Her», ο Charlie Puth κλίνει προς μια έντονη μελωδία, ενώ ο Travis Barker παίζει ένα στιβαρό beat στα ντραμς για να δημιουργήσει έναν high-end punk ήχο.

Ο Charlie Puth έδωσε για πρώτη φορά μία πρόγευση από το «I Don’t Think I Like Her» πάνω από ενάμιση χρόνο πριν σε μία ανάρτησή του στο TikTok που έδειχνε μια προεπισκόπηση του νέου άλμπουμ του στα πρώτα του στάδια.

Ο 30χρονος τραγουδιστής στράφηκε στο κοινό των 19,1 εκατομμυρίων ακολούθων του στο TikTok καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας του τρίτου άλμπουμ του, με τίτλο «Charlie», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music στις 7 Οκτωβρίου.

Παρότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, το νέο άλμπουμ του Charlie Puth έχει ξεπεράσει ήδη το 1 δισεκατομμύριο streams στις ψηφιακές πλατφόρμες, χάρη στα singles που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών.

Εκτός από το «I Don’t Think I Like Her», ο Charlie Puth έχει παρουσιάσει το «Smells Like Me», το «Left And Right» σε συνεργασία με τον Jungkook των BTS, το οποίο διαθέτει πάνω από 210 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και σχεδόν 263 εκατομμύρια streams στο Spotify, το «That’s Hilarious» και το «Light Switch».