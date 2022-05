Charlie Puth: Άρνηση, λύπη, μανία και οργή στο music video του «That’s Hilarious»

Ο Charlie Puth κυκλοφορεί το συναισθηματικά φορτισμένο μουσικό βίντεο για το νέο τραγούδι του «That’s Hilarious».

Το βίντεο, που σκηνοθέτησε ο Matthew Daniel Siskin, ξεκινά με τον Charlie Puth να είναι απλωμένος πάνω σε ένα τραπέζι και να αναλογίζεται με πόνο την προηγούμενη σχέση του, καθώς μετακινείται άβολα στην καρέκλα του.

Ωστόσο, καθώς το βίντεο εξελίσσεται, ο Charlie Puth αρχίζει να βιώνει και άλλα έντονα συναισθήματα που συνήθως βιώνει κανείς μετά από έναν σκληρό χωρισμό, όπως άρνηση, λύπη, μανία, οργή και κυνισμό.

Το φόντο και ο φωτισμός αρχίζουν να κινούνται γύρω από τον Charlie Puth, ο οποίος κάθεται ακίνητος στο τραπέζι, συμβολίζοντας τον χρόνο που τον προσπερνά συνεχώς, ενώ εκείνος αδυνατεί να προχωρήσει στη ζωή του. Σε ένα σημείο ξεσπάει, αρπάζει μία κιθάρα και γελάει καθώς τη σπάει στο τραπέζι.

Το μουσικό βίντεο για το «That’s Hilarious» ολοκληρώνεται με τον Charlie να επιστρέφει στη θέση του και να ακουμπάει το κεφάλι του στο τραπέζι καθώς χαμογελάει με λύπη προς την κάμερα.

Πριν από την κυκλοφορία του, ο Charlie Puth εκμυστηρεύτηκε στους ακόλουθούς του στο TikTok ότι ήταν «πολύ μεθυσμένος» όταν γύριζε ένα μέρος του μουσικού βίντεο επειδή «δεν ήθελε να εκνευριστεί» με το θέμα το οποίο αφορούσε τραγούδι. Επίσης παραδέχτηκε ότι έδωσε μάχη για να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

The official video for That’s Hilarious is out now. https://t.co/e5Xh3b4F9D pic.twitter.com/FGFT7Y9nnR

— Charlie Puth (@charlieputh) May 4, 2022