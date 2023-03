Ο Charlie Puth συνεργάζεται με τους Dan + Shay στο νέο single «That’s Not How This Works»

Νέο τραγούδι από τον Charlie Puth.

Ο Charlie Puth ενώνει τις δυνάμεις του με τους Dan + Shay στο νέο τραγούδι «That’s Not How This Works», που κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music.

Γνωστός για το γεγονός ότι δίνει μία γεύση από τη διαδικασία που ακολουθεί για να δημιουργήσει στους περισσότερους από 21 εκατομμύρια ακολούθους του στο TikTok, ο Charlie Puth μοιράστηκε αποσπάσματα από την ταινία μικρού μήκους με τη Sabrina Carpenter που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ενώ οι θαυμαστές του έκαναν εικασίες για τους καλλιτέχνες που θα συμμετείχαν στο τραγούδι.

Το «That’s Not How This Works» ξεκινάει με την απαλή φωνή του Charlie Puth να συνοδεύεται μόνο από το πιάνο του, ενώ αφηγείται τις συναισθηματικές αλλαγές μίας σχέσης που βρίσκεται στο τέλος της.

Το τραγούδι διατηρεί την ήπια δυναμική του καθώς εμφανίζονται οι αισθαντικές φωνές και οι αρμονίες του country διδύμου Dan + Shay.

Την παραγωγή του «That’s Not How This Works» έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο Charlie Puth, ο οποίος έχει γράψει επίσης το τραγούδι σε συνεργασία με τον Dan Smyers των Dan + Shay.

Στο music video του «That’s Not How This Works», σε σκηνοθεσία του Phillip R. Lopez, πρωταγωνιστεί η τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηθοποιός Sabrina Carpenter στον ρόλο της αγαπημένης του Charlie Puth. Μέσα από μία σειρά από flashbacks, παρακολουθούμε το ζευγάρι να διανύει τα σκαμπανεβάσματα μίας νεανικής τοξικής σχέσης.

Το «That’s Not How This Works» είναι το πρώτο τραγούδι του Charlie Puth μετά την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ του, «Charlie», τον Οκτώβριο του 2022 – του πιο προσωπικού άλμπουμ του μέχρι σήμερα.

Πριν ακόμη κυκλοφορήσει, το «Charlie» ξεπέρασε τα δύο δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως με τραγούδια όπως τα «I Don’t Think That I Like Her», «Smells Like Me», «That’s Hilarious», «Light Switch» και το «Left and Right» με τη συμμετοχή του Jung Kook των BTS.

Μόνο το «Left and Right» έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams και αποτελεί το πιο επιτυχημένο ντεμπούτο του Charlie Puth στα charts.

Ο Charlie Puth θα παρουσιάσει στο κοινό με το τελευταίο άλμπουμ του και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του με την επερχόμενη περιοδεία του «The Charlie Live Experience Tour» που θα ξεκινήσει την άνοιξη και περιλαμβάνει 34 συναυλίες σε όλη τη Βόρεια Αμερική.