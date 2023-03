Ο Charlie Puth και η Sabrina Carpenter ερωτεύονται και τσακώνονται στην ταινία μικρού μήκους «That’s Not How This Works»

Η ταινία προλογίζει το νέο τραγούδι του Charlie Puth με τη συμμετοχή της Sabrina Carpenter.

Ο Charlie Puth έδωσε στη δημοσιότητα μία νέα ταινία μικρού μήκους με τίτλο «That’s Not How This Works» με συμπρωταγωνίστρια τη Sabrina Carpenter.

Η ταινία διάρκειας έξι λεπτών, η οποία προλογίζει το ομώνυμο νέο single του Charlie Puth, αφηγείται μια φανταστική ερωτική σχέση μεταξύ των δύο pop τραγουδιστών.

Το «That’s Not How This Works» ξεκινά με ένα άδειο δωμάτιο καλυμμένο με πλαστικό, καθώς ο Charlie Puth, βαρυφορτωμένος με gadgets που αναβοσβήνουν, επιθεωρεί το εσωτερικό του.

Σύντομα, η ταινία περνάει σε εικόνες των δύο τραγουδιστών που υποδύονται ένα ευτυχισμένο και ερωτευμένο ζευγάρι, ενώ από την οθόνη περνούν διάφορες τρυφερές στιγμές.

Καθώς ο Charlie Puth παίζει και ξαναπαίζει μαγνητοταινίες, η Sabrina Carpenter εμφανίζεται να του κάνει δώρο ένα όμορφο πιάνο για τα γενέθλιά του, να γελάει καθώς μαγειρεύουν ένα ζωντανό καβούρι για δείπνο και να βάφουν μαζί το διαμέρισμά τους.

Ωστόσο, ενώ η ταινία περιλαμβάνει προσωπικές στιγμές, όπως η πρώτη φορά που λένε ο ένας στον άλλον «σ’ αγαπώ», δείχνει επίσης τους σπαρακτικούς καβγάδες τους.

«Δεν με νοιάζει ότι φλέρταρες, θέλω απλώς να παραδεχτείς ότι φλέρταρες», φωνάζει ο Charlie Puth καθώς η σχέση τους αρχίζει να καταρρέει.

Ενώ η ιστορία της σχέσης τους αναπαράγεται στο μυαλό του, ο συντετριμμένος Puth προσπαθεί να αποτυπώσει τις αναμνήσεις σε ήχο.

Ένας σύνδεσμος στην περιγραφή του βίντεο στο YouTube κατευθύνει το κοινό στη σελίδα για το pre-save του νέου single του Charlie Puth, το οποίο επίσης φέρει τον τίτλο «That’s Not How This Works» και θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 31 Μαρτίου.

Εκτός από τη Sabrina Carpenter, στο τραγούδι συμμετέχει και το country pop δίδυμο των Dan + Shay.

Το «That’s Not How This Works» είναι το πρώτο τραγούδι του Charlie Puth μετά την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ του, «Charlie», τον Οκτώβριου το 2022.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Αμερικανός τραγουδιστής θα πραγματοποιήσει την περιοδεία «The Charlie Live Experience» όπου θα έχει στο πλευρό του ως openning acts τους Blue DeTiger και Alexander Stewart.

Εν τω μεταξύ, η Sabrina Carpenter παρουσίασε πρόσφατα την deluxe έκδοση του άλμπουμ της «Emails I Can’t Send» (2022), η οποία περιλαμβάνει τα νέα bonus τραγούδια «Feather», «Lonesome» και «Things I Wish You Said». Επίσης, κυκλοφόρησε και ένα remix του hit single «Nonsense» με την Coi Leray.