Charlie Puth: Το νέο άλμπουμ του «Charlie» είναι «η πιο προσωπική δουλειά του»

Το νέο άλμπουμ του Charlie Puth θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.

Ο Charlie Puth ανυπομονεί να ακούσουν οι θαυμαστές του το νέο άλμπουμ του «Charlie», επειδή είναι η «πιο προσωπική δουλειά» του μέχρι σήμερα.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής μίλησε στο Billboard για το νέο άλμπουμ του και εξήγησε: «Ποτέ δεν είχα κυκλοφορήσει μία ολόκληρη δουλειά που να είναι η προσωπικότητά μου με κάποια μελωδία συνδεδεμένη».

Το «Charlie», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 7 Οκτωβρίου, διαθέτει ένα μοναδικό εξώφυλλο στο οποίο ο Charlie Puth στηρίζεται σε έναν λευκό κύβο και πάνω από το κεφάλι του είναι γραμμένοι όλοι οι τίτλοι και τα σύμβολα των τραγουδιών του άλμπουμ.

«Το εξώφυλλο μιλάει από μόνο του για όλες αυτές τις μικρές σκέψεις που βγαίνουν από το μυαλό μου και τις σημειώσεις», ανέφερε ο ίδιος.

Ποιο είναι λοιπόν το αγαπημένο του τραγούδι στο άλμπουμ; Ο Charlie Puth αποκάλυψε ότι είναι ισοπαλία μεταξύ του «Smells Like Me» που έχει ήδη κυκλοφορήσει και του ακυκλοφόρητου προς το παρόν «There’s A First Time for Everything».

Ο 30χρονος τραγουδιστής και τραγουδοποιός σχολίασε επίσης ότι το άλμπουμ έχει σχεδιαστεί για να περιέχει πολλά τραγούδια που θα αγαπηθούν, όχι μόνο ένα.

«Θέλω το μυαλό σας να πηγαίνει σε εκατομμύρια μέρη όταν διαβάζετε τους τίτλους αυτών των τραγουδιών και επίσης θέλω ο κόσμος να νιώθει εξοικειωμένος με αυτά τα τραγούδια, σαν να τα έχει ακούσει ξανά», είπε.

Ο Charlie Puth παραδέχθηκε ακόμη ότι δεν νιώθει ικανοποιημένος με το προηγούμενο άλμπουμ του, το «Voicenotes» το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 και περιείχε τραγούδια όπως το «Attention» και το «How Long».

«Δεν ένιωθα ότι ήθελα να τραγουδάω αυτά τα τραγούδια για το υπόλοιπο της ζωής μου», εξομολογήθηκε με χαρακτηριστική ειλικρίνεια.

Όσον αφορά το «Charlie», τονίζει ότι αυτή τη φορά αισθάνεται τελείως διαφορετικά.

«Όλο το άλμπουμ είναι δική μου παραγωγή και το έγραψα μαζί με μια πολύ, πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων», είπε, προσθέτοντας ότι έφερε αυτά τα νέα τραγούδια στη ζωή «με τη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων στο TikTok σε όλη τη διαδικασία» της δημιουργίας τους.