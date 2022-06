Ο Charlie Puth δήλωσε ότι το τραγούδι του με τον Jungkook θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα αν συγκεντρώσει 500.000 pre-saves.

Ο Charlie Puth και ο Jungkook των BTS ανακοίνωσαν ότι θα συνεργαστούν σε ένα νέο single με τίτλο «Left And Right».

Την Παρασκευή (17 Ιουνίου), ο Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο όπου ο ίδιος και το μέλος των BTS μιλούσαν μέσω βιντεοκλήσης, με τον Charlie Puth να κατευθύνει το είδωλο της K-pop στην ηχογράφηση του νέου τραγουδιού.

«Έι φίλε, πώς ακούγεται όταν τραγουδάς το “Memories follow me left and right” (Οι αναμνήσεις με ακολουθούν αριστερά και δεξιά)», ρωτάει ο Puth, με τον Jungkook να τραγουδά το συγκεκριμένο απόσπασμα.

Αμέσως μετά ο Charlie Puth ζητά από τον Jungkook να σταθεί στα αριστερά του μικροφώνου και να τραγουδήσει τον στίχο «I can be over here» (Μπορώ να είμαι εδώ) και στη συνέχεια να τραγουδήσει την ίδια φράση από τα δεξιά.

«Και ακούγεται κάπως έτσι», λέει ο Charlie Puth.

Στο τέλος του βίντεο αποκαλύπτεται ένα σύντομο teaser από το «Left And Right», με τον Charlie Puth να υποστηρίζει ότι το τραγούδι «θα είναι τρελό».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του στο TikTok, ο Charlie Puth έγραψε ότι αν το «Left and Right» συγκεντρώσει 500.000 pre-saves, θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιουνίου.

Ο Charlie Puth είχε προαναγγείλει τη συνεργασία κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο περιθώριο της εμφάνισής του στη συναυλία «Wango Tango» του iHeart Radio στις 5 Ιουνίου.

Όταν ειπώθηκε ότι οι θαυμαστές ανυπομονούν για μία συνεργασία με τους BTS, ο Charlie Puth σχολίασε: «Το άκουσα κι εγώ αυτό, και κανείς στην ομάδα μου δεν ξέρει πότε θα κυκλοφορήσει».

«Ειλικρινά δεν ξέρουμε την ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει. Ξέρουμε, αλλά είναι σαν να το καταλάβαμε μόλις τώρα», πρόσθεσε.

Το «Left and Right» αναμένεται να αποτελέσει το τρίτο single από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του Charlie Puth και να διαδεχθεί το «That’s Hilarious» και το «Light Switch», τα οποία κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι BTS ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης για τον εορτασμό της ένατης επετείου τους ως συγκρότημα ότι θα κάνουν ένα εκτεταμένο διάλειμμα προκειμένου να πάρουν χρόνο για να ασχοληθούν με σόλο πρότζεκτ.