Κυκλοφορεί το πρώτο από τα τρία νέα τραγούδια του Charlie Puth.

Ο Charlie Puth επιστρέφει δισκογραφικά με το ολοκαίνουργιο single «I Warned Myself» που κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο ταλαντούχος τραγουδιστής, δημιουργός και παραγωγός ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα τρία νέα τραγούδια, με το οποία ανοίγει το κεφάλαιο της τρίτης δισκογραφικής δουλειάς του.

Η αρχή γίνεται με το «I Warned Myself». Πρόκειται για το πρώτο single του Charlie Puth μετά το άλμπουμ «Voicenotes» που αποκαλύφθηκε το Μάιο του 2018 και περιείχε επιτυχίες όπως το «Attention» και το «How Long» που σάρωσαν στα ελληνικά ραδιόφωνα επί σειρά μηνών.

Ο 27χρονος Αμερικανός έχει δανείσει το ταλέντο του και στους συναδέλφους του, συμμετέχοντας στη δημιουργία και στην παραγωγή τραγουδιών όπως το «Small Talk» της Katy Perry, το «Easier» των 5 Seconds Of Summer, το «Lips On You» των Maroon 5 και πολλά ακόμα.

«Το “I Warned Myself” είναι ένα τραγούδι για το φαύλο κύκλο να επιστρέφεις συνέχεια σε κάποιον, γνωρίζοντας βαθιά μέσα σου ότι δεν πρόκειται πια να σου κάνει καλό», έγραψε ο Charlie Puth στο Twitter.

Όπως συνηθίζει, ο Charlie Puth έχει γράψει μόνος του τη μουσική και τους στίχους του «I Warned Myself» και έχει επιμεληθεί την παραγωγή μαζί με τον benny blanco. Τη διαφορά κάνει το χαρακτηριστικό και βελούδινο φαλτσέτο του τραγουδιστή επάνω στο ιδιαίτερο beat του single.

Το «I Warned Myself» κυκλοφορεί μαζί με το music video που σκηνοθέτησε ο Brendan Vaughan ακολουθώντας κινηματογραφική αισθητική.