Ο Charlie Puth έχει καινούργιο «Girlfriend» – Ακούστε το νέο τραγούδι του

Ο Charlie Puth γιορτάζει την άφιξη του καλοκαιριού με την πρώτη του σόλο κυκλοφορία για το 2020, το single «Girlfriend» που είναι διαθέσιμο στα ψηφιακά καταστήματα από τις Rumson Records / Atlantic / Warner Music.

Ο 28χρονος τραγουδιστής έχει επιμεληθεί αποκλειστικά μόνος του την παραγωγή του τραγουδιού, ενώ έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους μαζί με τον επί μακρόν συνεργάτη του, J Kash («Attention», «How Long», «The Way I Am»).

Τον εθιστικό ρυθμό και τον καλοκαιρινό ήχο του «Girlfriend» συμπληρώνει το χαρακτηριστικό φαλσέτο του Charlie Puth.

«Είμαι πολύ κακός στην επικοινωνία, οπότε τις περισσότερες φορές, εκφράζω τα συναισθήματά μου στη μουσική μου και το “Girlfriend” είναι ένα παράδειγμα αυτού», λέει ο καλλιτέχνης.

«Το τραγούδι περιγράφει ότι αν είσαι επίμονος και αφήνεις κάποιον να μάθει τα συναισθήματά σου για εκείνο, τότε δεν πρόκειται να φύγει έτσι απλά. Αντ’ αυτού, θα είναι πάντα εκεί και δεν μπορείς να κοιμηθείς ξανά μέχρι να έχεις εκείνο το άτομο δίπλα σου κάθε μέρα. Αλλά είναι πολύ έντονα να τα πω όλα αυτά δυνατά, γι’ αυτό τα έβαλα σε ένα τραγούδι για να το κάνω λίγο πιο εύκολο για τον εαυτό μου», εξηγεί.



Ο Charlie Puth μοιράστηκε επίσης την ιστορία πίσω από τη δημιουργία του «Girlfriend» σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Δημιούργησα αυτό το τραγούδι όταν ήμουν σε περιοδεία. Σε αεροπλάνα και λεωφορεία. Ηχογράφησα τα φωνητικά της γέφυρας 10 λεπτά πριν ανέβω στη σκηνή μία φορά. Το ηχογράφησα με ένα μικρόφωνο SM7. Έγραψα τους στίχους με τον Kash (Jacob Kasher) να οδηγεί στο Studio City», ανέφερε.

I made this song when I was on tour. In planes and busses. I recorded the bridge vocals 10 min before I went on stage one time. I recorded the whole thing with an SM7 microphone. Wrote the words with Kash driving around Studio City…

— Charlie Puth (@charlieputh) June 25, 2020