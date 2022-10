Ο Charlie Puth κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Charlie»

Το «Charlie» παρουσιάζει έναν αναζωογονημένο καλλιτέχνη, απαλλαγμένο από τα δεσμά των προσδοκιών.

Ο Charlie Puth κυκλοφορεί το τρίτο άλμπουμ του με τον λιτό και προσωπικό τίτλο «Charlie».

Σπάνια έχει υπάρξει στιγμή την τελευταία μισή δεκαετία όπου ένα τραγούδι που έχει γράψει, στο οποίο έχει κάνει την παραγωγή ή στο οποίο έχει συμμετάσχει δεν βρίσκεται σε κάποιο chart.

Όμως στο τρίτο του άλμπουμ, «Charlie», επιστρέφει στα βασικά. Με οδηγό το άψογο ταλέντο του στην παραγωγή και αξιοποιώντας τις δυνάμεις του TikTok, των Instagram Reels και των YouTube Shorts για να το παρουσιάσει πρώτα στους θαυμαστές του ώστε να τον βοηθήσουν να κάνει τις όποιες διορθώσεις, ο Charlie Puth δημιούργησε το πιο αληθινό άλμπουμ του μέχρι σήμερα.

Το δυνατό σημείο του Puth ήταν πάντα να βάζει την καρδιά του, την ψυχή του και τα υπέρμετρα συναισθήματά του σε ακαταμάχητα pop τραγούδια, αλλά σε αυτό το άλμπουμ τα βάζει πραγματικά όλα με κάθε έννοια.

Ο Charlie Puth, ο οποίος περιγράφει ότι το άλμπουμ αντιπροσωπεύει «ηχητικά την προσωπικότητά του», ταλαντεύεται ανάμεσα σε μια πληθώρα συναισθημάτων, από την αυτοπεποίθηση και τη σύγχυση που προσωποποιείται στο άνοιγμα του άλμπουμ με το «That’s Hilarious» μέχρι τη λεπτή ευαισθησία που διαπερνά τραγούδια όπως τα «There’s A First Time For Everything» και «Smells Like Me».

Υπάρχουν επίσης εξομολογητικές στιγμές στο «Loser», με τους στίχους «Είμαι πολύ αποτυχημένος / πώς την έχασα;».

Κάθε τραγούδι κρύβει ένα διαφορετικό pop πρόσωπο. Τo «I Don’t Think I Like Her» και το hit single «Light Switch» έχουν και τα δύο το ακαταμάχητο χαρακτήρα ενός τυπικού τραγουδιού του Charlie Puth, αλλά με πρόσθετο ενθουσιασμό.

Υπάρχει επίσης χώρος για την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία «Left And Right» με τον Jungkook των BTS, του οποίου η απαλή φωνή δένει αρμονικά με αυτή του Charlie Puth.

Το «Charlie» είναι ένα άλμπουμ που μετατρέπει έναν ήχο σε φυσική οντότητα, γεμάτο προσωπικότητα και καρδιά.

Βασισμένο στις προσωπικές εμπειρίες του Charlie Puth από χωρισμούς τόσο στον έρωτα όσο και στη ζωή, αυτό το άλμπουμ παρουσιάζει έναν αναζωογονημένο καλλιτέχνη, απαλλαγμένο από τα δεσμά των προσδοκιών.

Το άλμπουμ «Charlie» κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: