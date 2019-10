Την ευάλωτη πλευρά της μοιράζεται η Charli XCX στο κινηματογραφικό video clip του «White Mercedes».

Η Charli XCX αποκαλύπτει το music video που «ντύνει» με εικόνα το τραγούδι «White Mercedes» από το νέο άλμπουμ της «Charli» που κυκλοφορεί από τις Asylum / Atlantic Records / Warner Music.

«Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια στο άλμπουμ. Υποθέτω είναι η δική μου εκδοχή της μπαλάντας», ανέφερε η Βρετανίδα τραγουδίστρια για το «White Mercedes» μιλώντας στο Apple Music.

Το music video σκηνοθέτησε ο Colin Solal Cardo με την ομάδα του, οι οποίοι έδωσαν μορφή και στη συνεργασία της Charli XCX με την Christine and the Queens στο τραγούδι «Gone».

Τα γυρίσματα για το «White Mercedes» έγιναν στο Κίεβο. Το κινηματογραφικό και ηλεκτρισμένο αποτέλεσμα μεταφέρει στις οθόνες μας τη συναισθηματική και ευάλωτη φύση του τραγουδιού.

Οι στίχοι του «White Mercedes» ακολουθούν τη γνώριμη φουτουριστική θεματολογία της Charli XCX, η οποία παραλληλίζει τον εαυτό της με ένα γρήγορο πολυτελές αυτοκίνητο.

«Σαν μία άσπρη Mercedes, πάντα έτρεχα πολύ γρήγορα… Όταν η καρδιά σου ραγίζει, συνεχίζεις να πηγαίνεις πίσω… Μισώ τον εαυτό μου, σε αγαπώ πραγματικά… Όταν σε πληγώνω νιώθω να πληγώνομαι κι εγώ… Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν σου αξίζει», τραγουδά.

Την ίδια στιγμή η 27χρονη τραγουδίστρια συνεχίζει την περιοδεία της «Charli Live», στο πλαίσιο της οποίας θα δώσει συνολικά 43 συναυλίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.