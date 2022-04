Το «Used To Know Me» συνεχίζει τα εντυπωσιακά music videos από τη Charli XCX.

Η Charli XCX αποκαλύπτει το music video για το party anthem «Used To Know Me» από το άλμπουμ της «Crash».

Το «Used To Know Me» είναι η ιστορία της αναγέννησης που βιώνεις μετά από έναν χωρισμό και χρησιμοποιεί samples από το house hit «Show Me Love» της Robin S. από το 1990.

Το music video για το «Used To Know Me» έρχεται να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τα εντυπωσιακά visuals που έχει παρουσιάσει η Charli XCX με συνοχή και συνέπεια στο πλαίσιο του νέου άλμπουμ της «Crash», υπό τη δημιουργική διεύθυνση της Imogene Strauss και τη χορογραφία του Nathan Kim.

Σε σκηνοθεσία Alex Gill, το βίντεο για το «Used To Know Me» ακολουθεί την Charli XCX και δύο χορευτές σε μια σειρά από διαφορετικά σκηνικά όπου εμφανίζονται ως μαζορέτες λυκείου, γυμναστές της δεκαετίας του ’80 και βλάσφημα σέξι μοναχές.

Το music video ολοκληρώνεται με την Charli XCX να εμφανίζεται ως Μαρία Αντουανέτα και ενώ η στολή της εξαφανίζεται όταν επιστρέφει στο δωμάτιο της, υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι τούρτας που περιμένει να φαγωθεί.

Την παραγωγή του «Used To Know Me» υπογράφουν οι Dopamine, μια κολεκτίβα DJs και μουσικών, με επικεφαλής τον DJ Ethan Porte και την τραγουδοποιό Samantha Harper, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι περισσότερο γνωστοί για τη δουλειά τους στα τραγούδια «Friday» και «Weekend» των Mufasa & Hypeman.

Το «Crash», το πέμπτο άλμπουμ της Charli XCX, κυκλοφόρησε από την Atlantic Records / Warner Music τον Μάρτιο και χάρισε στην τραγουδίστρια της pop το πρώτο της Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και την πρώτη της εμφάνιση στο Τop 10 στις ΗΠΑ, ανεβαίνοντας στο No. 7 των charts.

Η Charli XCX συνεχίζει την περιοδεία της στη Βόρεια Αμερική, στο πλαίσιο της οποίας έδωσε μία sold out συναυλία στο «Greek Theatre» του Λος Άντζελες

Η περιοδεία θα συνεχιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη από το Δουβλίνο στις 13 Μαΐου και κάνει στάση στο εμβληματικό «Alexandra Palace» του Λονδίνου στις 19 Μαΐου.