Τις ιδέες και τις φωνές τους ενώνουν η Charli XCX και η Sky Fereira.

Η φουτουρίστρια Charli XCX ενώνει δυνάμεις με την αινιγματική Sky Fereira για την κυκλοφορία του τραγουδιού «Cross You Out».

Πρόκειται για ακόμα ένα κομμάτι από το παζλ της νέας δισκογραφικής δουλειάς της Charli XCX, που θα αποκαλυφθεί στις 13 Σεπτεμβρίου από την Atlantic Records / Warner Music.

Το «Cross You Out» είναι ένα συναισθηματικό και εξομολογητικό τραγούδι που καταλήγει σε pop anthem γεμάτο αποφασιστικότητα.

Το τραγουδά εξερευνά την προσωπική μεταμόρφωση που ακολουθεί μετά το τέλος μίας θυελλώδους σχέσεων και το πολύπλοκο αίσθημα απελευθέρωσης που συνοδεύει αυτήν τη μεταμόρφωση.

Το αποτέλεσμα του «Cross You Out» θα μπορούσε να προκύψει μόνο από τη συνάντηση δύο καλλιτεχνών όπως η Charli XCX και η Sky Fereira.

Οι συνεργασίες αποτελούν τον πυρήνα του επερχόμενου άλμπουμ «Charli», στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Lizzo («Blame It On Your Love»), Christine and the Queens («Gone Out»), HAIM, Troye Sivan, Brooke Candy, CupcakKe, Big Freedia, Pabllo Vittar, Kim Petras, Tommy Cash, Clairo και Yaeji.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και δημιουργός θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου την παγκόσμια περιοδεία της «Charli Live», στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιήσει 22 συναυλίες σε ΗΠΑ και Καναδά και 19 συναυλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα εισιτήρια για τις συναυλίες της σε Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον, Σικάγο, Σιάτλ και Όστιν έχουν ήδη εξαντληθεί.