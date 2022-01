Charli XCX και Rina Sawayama συνεργάζονται στο «Beg For You»

Η Charli XCX και η Rina Sawayama ξυπνούν αναμνήσεις από την dance-pop μουσική των ’00s.

Η Charli XCX κυκλοφορεί το νέο single «Beg For You» στο οποίο ενώνει τις δυνάμεις της με τη Rina Sawayama.

Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια φιλίας που συνεργάζονται οι δύο ταλαντούχες τραγουδίστριες της βρετανικής pop μουσικής σκηνής.

Στο dance-pop τραγούδι, τόσο η Charli XCX όσο και η Rina Sawayama εκλιπαρούν τους αγαπημένους τους -που έχουν την τάση να τις εγκαταλείπουν σε ανύποπτο χρόνο- να είναι μαζί τους όποια κι αν είναι η συνέπεια.

Οι τραγουδίστριες αργότερα απελπίζονται τόσο πολύ που σκέφτονται να εκλιπαρήσουν τους αγαπημένους τους ώστε να παραμείνουν μαζί τους.

«Ξέρεις ότι τρελαίνομαι κάθε φορά που πρέπει να προλάβεις μια πτήση / Λοιπόν, μπορώ να σε πάω στο αεροδρόμιο; Να φιληθούμε κάτω από τα φώτα του μπάνιου / Βάλε τα χείλη σου στα χείλη μου, θα θυμάμαι το φιλί σου τις νύχτες που μου λείπεις / Κάτι που δεν μπορώ να ξεχάσω όταν είμαι ανήσυχη στο κρεβάτι, ναι, μου έχεις γίνει εμμονή», τραγουδά η Charli XCX.

Το lyric video για το «Beg For You» γυρίστηκε στο Λονδίνο με την Charli XCX και τη Rina Sawayama να δίνουν μια εικόνα του μοναδικά ιδιόμορφου κόσμου τους. Το επίσημο μουσικό βίντεο του single θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

Το «Beg For You», το οποίο έχει τη σφραγίδα του Digital Farm Animals στην παραγωγή, περιλαμβάνει ένα sample από το εμβληματικό dance τραγούδι «Cry For You» (2006) της September.

Το νέο άλμπουμ της Charli XCX με τίτλο «Crash» θα κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου και θα αποτελέσει το πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ της στο πλαίσιο του υφιστάμενου δισκογραφικού συμβολαίου της.

Το «Crash» θα περιλαμβάνει τόσο το «Beg For You» με τη Rina Sawayama όσο και τα singles «New Shapes» με την Christine and the Queens και την Caroline Polachek και «Good Ones», τα οποία κυκλοφόρησαν προηγουμένως. Στο άλμπουμ θα συμμετέχουν επίσης οι Oneohtrix Point Never, ο A.G. Cook, ο George Daniel των The 1975 και ο Ariel Rechtshaid.

Μετά την κυκλοφορία του «Crash», η Charli XCX θα ξεκινήσει στις 26 Μαρτίου από το Λος Άντζελες μία νέα περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, ενώ στις 13 Μαΐου θα ξεκινήσει από το Δουβλίνο την περιοδεία της στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη.