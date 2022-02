Charli XCX και Rina Sawayama κάνουν συμφωνία με το διάβολο στο video του «Beg For You»

Η Charli XCX και η Rina Sawayama γίνονται μέλη μίας αίρεσης στο video του «Beg For You».

Η Charli XCX αποκαλύπτει το μουσικό βίντεο για τη συνεργασία της με τη Rina Sawayama στο νέο single «Beg For You».

Το βίντεο συμπυκνώνει τη λατρευτική θεολογία μέσα στη λαϊκή κουλτούρα και αναφέρεται στη λατρεία των εικόνων, στην εμμονή με μια ανώτερη δύναμη, στις τελετουργικές και δεισιδαιμονικές πρακτικές και στη θυσία για την τελειότητα. Το βίντεο γυρίστηκε με τη σκηνοθεσία του Nick Harwood στο Lancaster της Καλιφόρνιας.

Το «Beg For You» ξεκινά με την Charli XCX και τη Rina Sawayama να οδηγούνται μαζί με άλλες γυναίκες από τον αρχηγό μία αίρεσης, που είναι ντυμένος στα λευκά, σε ένα ανοιχτό ξέφωτο.

Καθώς η Charli XCX και η Rina Sawayama χορεύουν μαζί, μια μαυροφορεμένη φιγούρα με ψηλά κέρατα παρακολουθεί από το βάθος και αργότερα δίνει στην Charli ένα θραύσμα γυαλιού για να το πιέσει στην παλάμη της και να βγάλει αίμα.

Το αίμα τρέχει στην πισίνα και όταν ο αρχηγός της αίρεσης πίνει μια γουλιά, οι χορεύτριες που βρίσκονται στο παρασκήνιο δαιμονίζονται και μέχρι το τέλος του βίντεο πέφτουν νεκρές, ενώ η Charli XCX και η Rina Sawayama κρατιούνται από το χέρι.

Το «Beg For You», το οποίο έχει τη σφραγίδα του Digital Farm Animals στην παραγωγή, περιλαμβάνει ένα sample από το εμβληματικό dance τραγούδι «Cry For You» (2006) της September.

Αυτό είναι το τρίτο single από το πέμπτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Charli XCX, με τίτλο «Crash». Διαδέχεται το «Good Ones» και το «New Shapes» με τη συμμετοχή της Christine and the Queens και της Caroline Polachek, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών.

Το νέο άλμπουμ «Crash» της Charli XCX θα κυκλοφορήσει από την Atlantic Records / Warner Music στις 18 Μαρτίου.

Πριν από την κυκλοφορία του music video για το «Beg For You», η Charli XCX ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τα κοινωνικά δίκτυα, επικαλούμενη σε μια μακροσκελή δήλωση που δημοσίευσε στο Twitter το γεγονός ότι ορισμένοι θαυμαστές της είναι «θυμωμένοι μαζί της» για κάποιες από τις επιλογές της όσον αφορά την καμπάνια για την προώθηση του νέου άλμπουμ της.