Η Charli XCX μοιράζεται το single «New Shapes» και ανακοινώνει το άλμπουμ «Crash»

Το δεύτερο single από το νέο άλμπουμ της Charli XCX.

Η Charli XCX ανακοινώνει ότι το νέο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Crash» και αποκαλύπτει ότι θα κυκλοφορήσει από την Asylum Records / Warner Music στις 18 Μαρτίου 2022.

Το «Crash» θα αποτελέσει το πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ της στο πλαίσιο του υφιστάμενου δισκογραφικού συμβολαίου της.

Παράλληλα, η Charli XCX παρουσιάζει το νέο single «New Shapes» στο οποίο ενώνει τις δυνάμεις της με δύο εξαιρετικά ταλαντούχες γυναίκες καλλιτέχνιδες, την Caroline Polachek από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Christine and the Queens από τη Γαλλία.

Το «New Shapes» (σε παραγωγή των Deaton Chris Anthony και Linus Wiklund) διαδέχεται το πρόσφατο «Good Ones», ένα τραγούδι με το οποίο η Charli XCX άνοιξε και αγκάλιασε όλα όσα έχει να προσφέρει η ζωή μιας pop τραγουδίστριας στον σημερινό κόσμο: διασημότητα, εμμονή και παγκόσμιες επιτυχίες.

Η Charli XCX κατάφερε χρησιμοποιώντας «τις μοιραίες γυναικείες δυνάμεις μου και ένα πλήθος από σκοτεινά ξόρκια και κατάρες» να πείσει μια απίστευτη ομάδα παραγωγών και συνεργατών να συνεισφέρουν στο άλμπουμ «Crash».

Μερικοί από αυτούς είναι οι A. G. Cook, George Daniel, Deaton Chris Anthony, Lotus IV, Caroline Polachek, Christine and the Queens, Oscar Holter, Digital Farm Animals, Rina Sawayama, Ian Kirkpatrik, Jason Evigan, Justin Raisen, Ariel Rechtshaid, Ilya, Oneohtrix Point Never, Jon Shave και Mike Wise.

«Όλοι αυτοί θα παραμείνουν κλειδωμένοι στο υπόγειό μου για πάντα», σχολιάζει η ίδια.

Επιπλέον, η Charli XCX ανακοίνωσε το πρόγραμμα μίας νέας περιοδείας στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, που περιλαμβάνει συναυλίες σε Λος Άντζελες, Λονδίνο, Παρίσι και πολλές άλλες πόλεις από τις 26 Μαρτίου έως τις 9 Ιουνίου 2022.