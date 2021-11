Charli XCX: Το video για το «New Shapes» με την Christine and the Queens και την Caroline Polachek) – [Official Video]

Η Charli XCX εμφανίζεται με την Christine and the Queens και την Caroline Polachek σε ένα talk show που είναι διαθέσιμο μόνο στη μετά θάνατον ζωή.

Η Charli XCX παρουσιάζει το music video για το νέο single «New Shapes».

Στο τραγούδι, το οποίο αποτελεί το δεύτερο δείγμα από τη νέα δισκογραφική δουλειά της Charli XCX, συμμετέχουν οι «δαιμονικά ταλαντούχες» φίλες της Christine and the Queens και Caroline Polachek.

Ενώ οι τρεις τραγουδίστριες δεν είχαν συνυπάρξει ποτέ σε ένα τραγούδι, έχουν συνεργαστεί η μία με την άλλη ξεχωριστά.

Η Caroline Polachek συμμετείχε στο τραγούδι «Tears» της Charli XCX από το mixtape «Pop 2» (2017), το οποίο έχουν επίσης ερμηνεύσει ζωντανά μαζί πολλές φορές και έκανε επίσης φωνητικά στο «Delicious», άλλο ένα τραγούδι από το «Pop 2».

Τέλος, σχεδίασε ένα από τα τρία εξώφυλλα για το single «Forever» της Charli που κυκλοφόρησε 2020.

Η Christine and the Queens, από την άλλη, συμμετείχε το 2019 στο single «Gone» από το άλμπουμ «Charli» της Charli XCX και συνεργάστηκε με την Caroline Polachek στο τραγούδι της «La vita nuova» το 2020.

Το μουσικό βίντεο του «New Shapes» καταγράφει την εμφάνιση της Charli XCX σε ένα φανταστικό talk show με τίτλο «TV Heaven», το οποίο παρουσιάζει ο κωμικός, ηθοποιός και digital content creator Benito Skinner (Benny Drama).

Το talk show «TV Heaven» θα είναι διαθέσιμο για να το παρακολουθήσετε ολόκληρο μόνο όταν περάσετε στη μετά θάνατον ζωή, αναφέρει η Charli XCX.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός ανακοίνωσε ότι ότι το νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Crash» και ότι θα κυκλοφορήσει από την Asylum Records / Warner Music στις 18 Μαρτίου 2022, σημειώνοντας ότι αυτό θα είναι το πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ της στο πλαίσιο του υφιστάμενου δισκογραφικού συμβολαίου της.

Η Charli XCX άνοιξε τον κύκλο του «Crash» στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου με την κυκλοφορία του single «Good Ones». Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα απρόβλεπτο, δραματικό και εντελώς ηλεκτρισμένο music vide.

Το Rolling Stone σχολίασε ότι «αν δεν ακούσετε το νέο άλμπουμ της Charli XCX θα καείτε στην κόλαση» και η ίδια δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει περισσότερο.