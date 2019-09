Οι συνεργασίες αποτελούν πυρήνα του καινούργιου άλμπουμ της Charli XCX.

Η Charli XCX κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music το νέο άλμπουμ της «Charli».

Οι συνεργασίες αποτελούν τον πυρήνα του επερχόμενου άλμπουμ «Charli», στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Lizzo («Blame It On Your Love»), Christine and the Queens («Gone Out»), HAIM («Warm»), Troye Sivan («1999», «2099»), Brooke Candy, CupcakKe, Big Freedia, Pabllo Vittar, Kim Petras, Tommy Cash, Clairo και Yaeji.

Η Charli XCX έχει επιμεληθεί την παραγωγή με τον A. G. Cook.

Το εικαστικό του άλμπουμ έχει σχεδιάσει η AR makeup artist Ines Alpha, θέτοντας ως στόχο την αποδόμηση των κλασικών στερεοτύπων της ομορφιάς.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και δημιουργός θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου την παγκόσμια περιοδεία της «Charli Live», στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιήσει 22 συναυλίες σε ΗΠΑ και Καναδά και 19 συναυλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα εισιτήρια για τις συναυλίες της σε Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον, Σικάγο, Σιάτλ και Όστιν έχουν ήδη εξαντληθεί.

Η πολύπλευρη Charli XCX διαθέτει στη συλλογή της δύο Billboard Music Awards, ένα YouTube Music Award, δύο βραβείο για το «Δημιουργό της Χρονιάς» από τη SESAC, ενώ έχει προταθεί για Grammy, BRIT Award και MTV EMA.

Φέτος παρευρέθηκε στο Met Gala ως special guest του «Vogue» και τραγούδησε στο amFAR Gala στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Το άλμπουμ «Charli» διαδέχεται τα mixtapes «Number 1 Angel» και «Pop 2» που κυκλοφόρησαν το 2017 και απέσπασαν θετικές κριτικές.



Το tracklist του «Charli»

1. Next Level Charli

2. Gone (feat. Christine and the Queens)

3. Cross You Out (feat. Sky Ferreira)

4. 1999 (feat. Troye Sivan)

5. Click (feat. Kim Petras & Tommy Cash)

6. Warm (feat. HAIM)

7. Thoughts

8. Blame It On Your Love (feat. Lizzo)

9. White Mercedes

10. Silver Cross

11. I Don’t Wanna Know

12. Official

13. Shake It (feat. Big Freedia, CupcakKe, Brooke Candy & Pabllo Vittar)

14. February 2017 (feat. Clairo and Yaeji)

15. 2099 (feat. Troye Sivan)