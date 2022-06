Η Charli XCX τραγουδά για τη γλύκα της απαγορευμένης αγάπης στο «Every Rule»

Το «Every Rule» περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Charli XCX που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.

Η Charli XCX τραγουδά για τη γλύκα μίας απαγορευμένης αγάπης στο νέο τραγούδι της «Every Rule».

Στην pop μπαλάντα, σε παραγωγή των A.G. Cook και Oneohtrix Point Never, η Charli XCX τραγουδά για τη συνάντησή της με έναν νέο έρωτα που βρίσκεται ήδη σε σχέση, έναν νέο έρωτα για τον οποίο είναι διατεθειμένη να σπάσει τους κανόνες.

«Και ξέρουμε ότι είναι λάθος / Αλλά είναι πολύ διασκεδαστικό / Να κρυβόμαστε, να ερωτευόμαστε βαθιά / Αλλά μερικές φορές φοβάμαι / Γιατί ξέρω ότι δεν είναι δίκαιο Πονάω κάποια άλλη αντ’ αυτού», αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού.

Στο music video για το «Every Rule», το οποίο σκηνοθέτησαν οι Luke Orlando και Imogene, η Charli XCX τραγουδά σε ζωντανή σύνδεση από τον παράδεισο.

Η Charli XCX έγραψε στο Twitter ότι «δεν μπορούσε να περιμένει» έως την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της «Crash» την Παρασκευή 18 Μαρτίου, «οπότε σας δίνω το “Every Rule”».

Το «Every Rule» είναι πιο αργό και πιο απαλό σε σύγκριση με τα πρώτα singles που κυκλοφόρησαν πριν από την άφιξη του άλμπουμ.

Σε αυτά περιλαμβάνονται το «Good Ones», το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι, καθώς και οι συνεργασίες της Charli XCX με τη Rina Sawayama, στο «Beg For You», και με την Caroline Polacheck και την Christine and the Queens στο «New Shapes».

Επίσης, η Charli XCX κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό τον μήνα το single «Baby», το οποίο ερμήνευσε στην εμφάνισή της στην εκπομπή «Saturday Night Live».

Η Charli XCX μίλησε για το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Crash» σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Rolling Stone.

«Αλλάζω συνεχώς γνώμη για το τι σκέφτομαι, οπότε ούτε αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Ένιωσα ότι αυτό είχε αρχίσει να γίνεται αναμενόμενος ο ήχος μου ή αναμενόμενος ο τρόπος με τον οποίο έκανα τα πράγματα», ανέφερε.

«Η δημιουργία του “Crash” έμοιαζε τόσο σωστή επειδή δεν νομίζω ότι ο κόσμος περίμενε από εμένα να το κάνω αυτό. Νιώθω πάντα πιο πολύ ο εαυτός μου όταν προκαλώ τους ανθρώπους και ίσως μερικές φορές μπερδεύω τους ανθρώπους», εξήγησε.

Όσον αφορά τις σκέψεις που έκανε όταν ξεκίνησε τη δημιουργία του νέου άλμπουμ της, η Charli XCX είπε: «Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες αισθάνονται ότι πρέπει να αποδείξουν πραγματικά ότι γράφουν τα δικά τους τραγούδια, ότι σκηνοθετούν τα δικά τους μουσικά βίντεο, ότι είναι το μυαλό πίσω από όλα»

«Καθώς μεγάλωνα, άρχισα να ενδιαφέρομαι όλο και λιγότερο γι’ αυτό, επειδή ξέρω ότι μπορώ να γράψω ένα σπουδαίο pop τραγούδι και ξέρω ότι μπορώ να επικοινωνήσω το όραμά μου», τόνισε.