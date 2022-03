Η Charli XCX παρουσιάζει το νέο άλμπουμ «Crash»

Το νέο άλμπουμ της Charli XCX.

Η Charli XCX είναι πρωτοπόρος στον κόσμο της pop εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Στο πέμπτο άλμπουμ της, με τίτλο «Crash», δίνει μία γλαφυρή έμφαση στο γεγονός ότι αυτός ο δίσκος είναι το τέλος μιας εποχής στην καριέρα της, αλλά και μία νέα αρχή.

Χωρίς αμφιβολία, το «Crash» είναι η πιο προσεγμένη παραγωγή της μέχρι στιγμής. Κάνει ένα βήμα μακριά από την hyperpop που έχει γίνει συνώνυμό της τα τελευταία χρόνια και στηρίζεται σταθερά στη δυναμική, εκλεκτική pop.

Το «Crash» διαθέτει καλά επιλεγμένες συμμετοχές, όπως αυτές των Christine and the Queens και της Caroline Polachek στο «New Shapes» και της Rina Sawayama στο «Beg For You» και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη φωνή της Charli XCX από ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν.

Είναι ένα πολύ έξυπνα δομημένο άλμπουμ. Τα τραγούδια ταιριάζουν άψογα μεταξύ τους και έχουν σκοπό να σας απογειώσουν και να σας απαλλάξουν από τα κιλά του lockdown καθώς η Charli XCX να επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και δυναμικές pop καλλιτέχνιδες της εποχής μας.

Η Charli XCX κατάφερε χρησιμοποιώντας «τις μοιραίες γυναικείες δυνάμεις μου και ένα πλήθος από σκοτεινά ξόρκια και κατάρες» να πείσει μία απίστευτη ομάδα παραγωγών και συνεργατών να συνεισφέρουν στο άλμπουμ «Crash».

Μερικοί από αυτούς είναι οι A. G. Cook, George Daniel, Deaton Chris Anthony, Lotus IV, Caroline Polachek, Christine and the Queens, Oscar Holter, Digital Farm Animals, Rina Sawayama, Ian Kirkpatrik, Jason Evigan, Justin Raisen, Ariel Rechtshaid, Ilya, Oneohtrix Point Never, Jon Shave και Mike Wise.

Η Charli XCX έχει δηλώσει ότι το «Crash» είναι εμπνευσμένο από το ομότιτλο ψυχολογικό θρίλερ του David Cronenberg που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1996.

Η ταινία, η οποία βασίζεται στο μυθιστόρημα «Crash» του J.G. Ballard από το 1973, ακολουθεί μία σειρά από χαρακτήρες που διεγείρονται σεξουαλικά από αυτοκινητιστικά ατυχήματα, και εξερευνά «μία νέα σεξουαλικότητα, που γεννιέται από μία διεστραμμένη τεχνολογία».

Παρόλο που ο J.G. Ballard είχε ελάχιστο ενδιαφέρον για τη μουσική (δεν είχε ποτέ του πικάπ), η σαγηνευτική δυστοπική μυθοπλασία του ενέπνευσε πολλά βρετανικά συγκροτήματα της δεκαετίας του ’70 και του ’80 καθώς πειραματίζονταν με τους τρόπους με τους οποίους η ηλεκτρονική μουσική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει τα ανθρώπινα συναισθήματα.

Η Charli XCX χρησιμοποιεί ως φετίχ κάποιους από αυτούς τους ήχους των αρχών της δεκαετίας του ’80 με τον ίδιο τρόπο που οι χαρακτήρες του Ballard είχαν ως φετίχ τα παλαιά αυτοκίνητα.

Το «Crash», το πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ της στην Atlantic Records, φέρνει στην επιφάνεια την πιο λαμπερή και πιο μαξιμαλιστική εκδοχή της Charli XCX που έχει υπάρξει.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: