Η πρωτότυπη έκδοση του «Beg For You» θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Charli XCX.

Η Charli XCX κυκλοφορεί ένα remix του τελευταίου single της «Beg For You» με τη Rina Sawayama στο οποίο συμμετέχουν ο στενός φίλος και συνεργάτης της A.G. Cook και o Vernon των SEVENTEEN.

Ο Vernon είχε δηλώσει δημόσια τον θαυμασμό του στα κοινωνικά δίκτυα για τη δουλειά της Charli XCX, η οποία του απηύθυνε κάλεσμα μέσω του Twitter να συνεργαστούν. Η δημιουργία, η ηχογράφηση και η κυκλοφορία του remix για το «Beg For You» έγινε σε χρόνο ρεκόρ.

Ο 24χρονος Κορεάτης – Αμερικανός Vernon φέρνει το ταλέντο του από το συγκλονιστικό K-pop συγκρότημα SEVENTEEN, στο οποίο έχει αναγνωριστεί για το ξεχωριστό rap ύφος που προσθέτει σε όλες τις κυκλοφορίες του boy band, συμπεριλαμβανομένου του πιο πρόσφατου EP τους, «Attaca», που τους χάρισε τεράστια επιτυχία στα charts.

Η νέα εκδοχή του «Beg For You», σε παραγωγή του A.G. Cook επεκτείνει το τραγούδι σε τέσσερα και πλέον λεπτά καταιγιστικής και αστραφτερής dance-pop με την προσθήκη ενός κουπλέ από τον Vernon.

Ενώ η Charli XCX συνδέθηκε για πρώτη φορά με τον Vernon μέσω του Twitter, ο μουσικός παραγωγός και τραγουδοποιός A.G. Cook είναι ο πιο στενός συνεργάτης της όλα αυτά τα χρόνια, καθώς έχει αναλάβει την παραγωγή των τεσσάρων προηγούμενων άλμπουμ της («Number 1 Angel», «Pop 2», «Charli» και «How I’m Feeling Now»).

Η Charli XCX ένωσε επίσης τις δυνάμεις της με τον A. G. Gook σε ένα remix του τραγουδιού «911» για το άλμπουμ «Dawn of Chromatica: The Remix Album» της Lady Gaga που κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Παρεμπιπτόντως, σε εκείνο το άλμπουμ συμμετείχε και η Rina Sawayama, η οποία προσέφερε τη δική της εκδοχή για το τραγούδι «Free Woman» από τον δίσκο «Chromatica» της Lady Gaga.

Η πρωτότυπη έκδοση του «Beg For You», μία συνεργασία με τη Rina Sawayama, θα συμπεριλαμβάνεται στο πέμπτο άλμπουμ της Charli XCX, με τίτλο «Crash», το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει από τις Atlantic Records / Warner Music στις 18 Μαρτίου.

Ενώ είναι άγνωστο αν το remix του «Beg for You» θα περιληφθεί στο άλμπουμ, το «Crash» θα περιλαμβάνει επίσης το «Good Ones» και το «New Shapes» με τη συμμετοχή της Christine and the Queens και της Caroline Polachek.