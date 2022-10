«Είμαι πολύ υπερήφανη για τη δουλειά που κάναμε εγώ και η ομάδα μου σε αυτό το τραγούδι», δηλώνει η 18χρονη σταρ των κοινωνικών δικτύων.

Η Charli D’Amelio κυκλοφορεί το πρώτο single της με τίτλο «If You Ask Me To».

Το τραγούδι και το μουσικό βίντεο του «If You Ask Me To» έκαναν πρεμιέρα το βράδυ της Τρίτης στο φινάλε της δεύτερης σεζόν του «The D’Amelio Show» του Hulu.

Μετά το φινάλε, η 18χρονη σταρ των κοινωνικών δικτύων ανάρτησε το πρώτο single της στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έχει πάνω από 225 εκατομμύρια followers.

Στη δεύτερη σεζόν του «The D’Amelio Show», της σειράς ντοκιμαντέρ του Hulu που ακολουθεί την Charli D’Amelio και την οικογένειά της, οι θεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν την Charli να ακολουθεί ένα πάθος και ένα αχαρτογράφητο έδαφος που αποτέλεσε έκπληξη για κάποιους: τη μουσική.

Παρόλο που τα συνεργεία της κάμερας κατέγραψαν τη Charli D’Amelio να εξερευνά αυτό το νέο βήμα, δεν υπήρχε σαφές σχέδιο για την κυκλοφορία μουσικής, μέχρι την προβολή της σειράς και η προσμονή των θαυμαστών της άρχισε να αυξάνεται ραγδαία.

Την παραγωγή του «If You Ask Me To» έκανε ο Greg Keller, ο οποίος επίσης συνυπέγραψε το τραγούδι μαζί με τους Austin Saxton, Emi Seacrest, Michael Schiavo και την Charli.

«Πάντα μου άρεσε η μουσική και το performance. Μόλις άρχισε να μεγαλώνει το διαδικτυακό κοινό μου, μπόρεσα να αναδείξω το πάθος μου για το χορό, αλλά ένιωσα ότι με τόσους πολλούς άλλους ανθρώπους να μπαίνουν στον χώρο της μουσικής δεν υπήρχε χώρος για εμένα», δηλώνει η Charli D’Amelio.

«Ωστόσο, με την ενθάρρυνση του πατέρα μου, μπήκα στο στούντιο στις αρχές αυτού του έτους μόνο και μόνο για να ασχοληθώ με το τραγούδι ως χόμπι», συνεχίζει.

«Σε κάθε συνάντηση συγγραφής και ηχογράφησης η αγάπη μου για τη διαδικασία μεγάλωνε και έγινα απίστευτα υπερήφανη για τη μουσική που φτιάχναμε. Το “If You Ask Me To” ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια που γράψαμε και ηχογραφήσαμε και έγινε αμέσως το αγαπημένο μου», εξηγεί.

«Το πείραξα και άλλαξα μερικούς στίχους και την παραγωγή τους τελευταίους μήνες και το έφτασα σε ένα σημείο που με έκανε πραγματικά ευτυχισμένη. Είμαι πολύ υπερήφανη για τη δουλειά που κάναμε εγώ και η ομάδα μου σε αυτό το τραγούδι και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που ο κόσμος θα το ακούσει επιτέλους», προσθέτει.

Το μουσικό βίντεο για το «If You Ask Me To», σε σκηνοθεσία του Andrew Sandler (Nicki Minaj, Ariana Grande, Usher), περιγράφει το συναίσθημα της εφηβικής ερωτικής απογοήτευσης και όλα τα συναισθήματα που περιβάλλουν τα σκαμπανεβάσματα της νεανικής αγάπης.

Το βίντεο, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο κανάλι της Charli D’Amelio στο YouTube την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου στις 05:00 ώρα Ελλάδας, πραγματεύεται την ελπίδα που κρατάς ότι ένας έρωτας ίσως να μην έχει τελειώσει πραγματικά.

Το βίντεο απεικονίζει επίσης τη δυσκολία του να βλέπεις κάποιον να προχωράει και να πρέπει να αντιμετωπίσεις όλες τις αρνητικές συγκρίσεις μέσα σου όταν βλέπεις τον άνθρωπο που κάποτε αγαπούσες με ένα άλλο πρόσωπο.