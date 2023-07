Χάος με τους The 1975 στη Μαλαισία: Τους απαγορεύτηκε να εμφανιστούν ξανά στη χώρα – Ο Matty Healy φίλησε στο στόμα μέλος του συγκροτήματος

Η εμφάνιση των The 1975 στο μουσικό φεστιβάλ Good Vibes Festival στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας διακόπηκε την Παρασκευή 21 Ιουλίου όταν ο frontman του συγκροτήματος Matty Healy αποδοκίμασε επί σκηνής τους νόμους της χώρας κατά των ΛΟΑΤΚΙ+.

Στο συγκρότημα απαγορεύτηκε επίσης να εμφανιστεί ξανά στη Μαλαισία, σύμφωνα με την επίσημη υπηρεσία της χώρας που είναι υπεύθυνη για την έγκριση αιτημάτων κινηματογράφησης και εμφάνισης από ξένους καλλιτέχνες.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των The 1975, ο Matty Healy κατακεραύνωσε επίσης την κυβέρνηση της Μαλαισίας για τη στάσης της απέναντι στους ομοφυλόφιλους και φίλησε τον μπασίστα του συγκροτήματος Ross MacDonald επί σκηνής.

Η νομοθεσία της Μαλαισίας ποινικοποιεί τη σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, με τον Ποινικό Κώδικα της χώρας να απαγορεύει τη «σαρκική συνεύρεση ενάντια στην τάξη της φύσης» και τις πράξεις «βαριάς ακολασίας».

«Έκανα ένα λάθος. Όταν κλείσαμε τις συναυλίες, δεν το έψαξα. Δεν βλέπω ποιο είναι το γ—- νόημα, να προσκαλείς τους The 1975 σε μία χώρα και μετά να μας λες με ποιον μπορούμε να κάνουμε σεξ», είπε ο Matty Healy πριν διακόψει την εμφάνιση του συγκροτήματος στο Good Vibes Festival.

«Λυπάμαι αν αυτό σας προσβάλλει και είστε θρησκευόμενοι, αλλά η κυβέρνησή σας είναι ένα μάτσο γ—-. Δεν με νοιάζει πια. Αν με πιέσετε, θα σας πιέσω κι εγώ. Δεν έχω διάθεση», συνέχισε.

Κρατώντας ένα μπουκάλι κρασί, ο Matty Healy είπε στη συνέχεια στο κοινό: «Δυστυχώς, δεν πρόκειται να παρακολουθήσετε μία συναυλία γεμάτη ανεβαστικά τραγούδια, επειδή είμαι τσαντισμένος όσο δεν πάει. Και αυτό δεν είναι δίκαιο για εσάς, γιατί δεν είστε εκπρόσωποι της κυβέρνησής σας. Είστε νέοι άνθρωποι και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς είστε γκέι και προοδευτικοί».

Ο Matty Healy αποκάλυψε ότι οι The 1975 σκέφτηκαν να ακυρώσουν την εμφάνισή τους εξαιτίας των νόμων της Μαλαισίας κατά των ομοφυλοφίλων.

«Ακύρωσα τη συναυλία χθες και κάναμε μία συζήτηση. Είπαμε: “Ξέρετε κάτι; Δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε τα παιδιά γιατί δεν είναι η κυβέρνηση”. Αν θέλετε να με καλέσετε εδώ για να κάνω μία παράσταση, μπορείτε να πάτε να γ—-. Θα πάρω τα λεφτά σας, μπορείτε να με απαγορεύσετε, αλλά το έχω κάνει ξανά και δεν αισθάνομαι καλά», πρόσθεσε.

Ο μπασίστας Ross MacDonald των The 1975 στη συνέχεια πλησίασε τον Matty Healy και μοιράστηκαν ένα παρατεταμένο φιλί στο στόμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους νόμους της Μαλαισίας κατά των ομοφυλοφίλων.

Πριν αποχωρήσουν οι The 1975 από τη σκηνή, ο Matty Healy ανέφερε: «Εντάξει, πρέπει να φύγουμε. Μόλις μας απαγόρευσαν τις εμφανίσεις στην Κουάλα Λουμπούρ, θα σας δούμε αργότερα».

Before the kiss, Healy gave a speech on his disappointment in the country’s discrimination against the LGBTQIA+ community. pic.twitter.com/XcHuPHiYr5

— Pop Crave (@PopCrave) July 21, 2023