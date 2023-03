Η Chaeyoung των Twice ζητάει συγγνώμη για το t-shirt με τη σβάστικα

«Δεν αναγνώρισα σωστά τη σημασία της σβάστικας στο μπλουζάκι», υποστήριξε η Chaeyoung.

Η Chaeyoung του γυναικείου K-pop συγκροτήματος Twice ζήτησε συγγνώμη για τη φωτογραφία που δημοσίευσε φορώντας ένα t-shirt με το σύμβολο της σβάστικας.

Στην ανάρτηση στο Instagram που έχει πλέον διαγραφεί, το είδωλο της K-pop πόζαρε φορώντας ένα μπλουζάκι που απεικόνιζε τον Sid Vicious των Sex Pistols να φοράει αντίστοιχα ένα T-shirt με μια σβάστικα.

Η Chaeyoung αφαίρεσε στη συνέχεια την επίμαχη ανάρτηση και εξέδωσε μία συγγνώμη, ξανά μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη σχετικά με την ανάρτηση στο Instagram. Δεν αναγνώρισα σωστά τη σημασία της κεκλιμένης σβάστικας στο μπλουζάκι που φορούσα», έγραψε η τραγουδίστρια των Twice στη δήλωσή της, που δημοσιεύθηκε τόσο στα αγγλικά όσο και στα κορεάτικα.

«Ζητώ βαθύτατα συγγνώμη που δεν το εξέτασα διεξοδικά, προξενώντας ανησυχίας. Θα δίνω απόλυτη προσοχή στο μέλλον για να αποτρέψω να επαναληφθεί οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση. Ζητώ ειλικρινά και πάλι συγγνώμη», πρόσθεσε.

Όπως σημειώνει το Variety, λίγες ημέρες νωρίτερα η Chaeyoung είχε εμφανιστεί φορώντας ένα crop top με το σύνθημα «Where we go one, we go all» (Όπου πάει ο ένας, πηγαίνουμε όλοι) των QAnon στην τηλεοπτική εκπομπή «Show! Music Core» της Νότιας Κορέας.

Το σύνθημα παραπέμπει στο ακροδεξιό πολιτικό κίνημα των QAnon που εμφανίστηκε το 2017 και είναι γνωστό για τη διάδοση γραφικών θεωριών συνωμοσίας προς υπεράσπιση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump.

#TWICE’s Chaeyoung posted a photo wearing a Nazi swastika on her shirt. pic.twitter.com/X03QTCqS9T — Pop Tingz (@ThePopTingz) March 21, 2023

Η νοτιοκορεατική εφημερίδα Korea JoongAng Daily αναφέρει ότι ορισμένες φωτογραφίες και βίντεο της Chaeyoung με το αμφιλεγόμενο μπλουζάκι έχουν αφαιρεθεί από το διαδίκτυο, αλλά ούτε η ίδια ούτε η εταιρεία της JYP Entertainment σχολίασαν το θέμα.

Πέρυσι, το K-pop boyband των EPEX προκάλεσε έντονες αντιδράσεις επειδή αναφέρθηκε στο ναζιστικό αντιεβραϊκό πογκρόμ της Νύχτας των Κρυστάλλων στο τραγούδι «Anthem Of Teen Spirit».

Η εταιρεία τους C9 Entertainment ζήτησε αργότερα συγγνώμη επειδή «δεν έλεγξε πιο προσεκτικά και λεπτομερώς» τη μεταφορά που χρησιμοποιήθηκε στο τραγούδι.

Το 2021, η Sowon, πρώην μέλος του K-pop συγκροτήματος GFRIEND, προκάλεσε αντιδράσεις όταν φωτογραφήθηκε με μια κούκλα που φορούσε ναζιστική στολή. Η τότε εταιρεία Source Music της τραγουδίστριας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η Sowon διέγραψε την ανάρτηση έκτοτε αφού «κατάλαβε τη σημασία της εικόνας».

Η χρονική στιγμή του σκανδάλου της Chaeyoung δεν θα μπορούσε να είναι πιο ακατάλληλη, καθώς οι Twice γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στις διεθνείς αγορές.

Οι Twice εκτοξεύτηκαν πρόσφατα στις πρώτες θέσεις του Billboard 200 με το 12ο mini-album τους, το «Ready To Be», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 ανάμεσα στο «One Thing At A Time» του Morgan Wallen (No. 1) και το «Endless Summer Vacation» της Miley Cyrus (No. 3).