Ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers έπαιξε AC/DC για 17 άτομα στη Μελβούρνη

Ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers έπαιξε ντραμς για 17 άτομα σε ένα μπαρ της Μελβούρνης.

Οι Red Hot Chili Peppers βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία για να δώσουν μία σειρά από συναυλίες, αλλά πριν από τη δεύτερη συναυλία τους στις 9 Φεβρουαρίου στο Marvel Stadium της Μελβούρνης, χωρητικότητας 53.000 θέσεων, ο ντράμερ Chad Smith εμφανίστηκε μπροστά σε ένα αισθητά μικρότερο κοινό σε ένα πιο ζεστό περιβάλλον.

Ο Chad Smith έπαιξε μερικά κλασικά κομμάτια των AC/DC με μία τοπική μπάντα μπροστά σε μόλις 17 άτομα σε μία βραδιά ανοιχτού μικροφώνου σε ένα κεντρικό μπαρ της Μελβούρνης.

Ο χαμηλών τόνων ντράμερ χαρακτηρίστηκε «θρύλος» από τον υπεύθυνο του «Cherry Bar», James Young, για το γεγονός ότι κάθισε μαζί με τους ντόπιους μουσικούς AC Dan (φωνή, κιθάρα) και Josh May (μπάσο) για να διασκευάσουν κλασικά τραγούδια των AC/DC όπως το «If You Want Blood (You’ve Got It)» από τον δίσκο «Highway To Hell» του 1979 και το «Up To My Neck In You» από το άλμπουμ «Powerage» του 1978.

Εκείνη τη στιγμή, στο μπαρ βρίσκονταν μόλις 17 άτομα, τα οποία είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν αυτή την αιφνιδιαστική εμφάνιση του Chad Smith πίσω από τα ντραμς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers δεν είναι ο πρώτος διάσημος μουσικός που κοσμεί τη σκηνή του «Cherry Bar», καθώς από το μπαρ της Μελβούρνης έχουν περάσει επίσης η Lady Gaga, οι Arctic Monkeys και, το 2017, ο Axl Rose των Guns N’ Roses.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Herald Sun, ο Chad Smith έμεινε για να παρακολουθήσει και άλλες εμφανίσεις της βραδιάς, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης του νεαρού ντράμερ Seth O’Donnell, του οποίου δανείστηκε τις μπαγκέτες.

«Οι λέξεις δεν μπορούν να το περιγράψουν αυτό», έγραψε αργότερα ο O’Donnell στο Instagram, δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία του με τον ντράμερ των Red Hot Chili Peppers.

«Κατάφερα να παίξω ντραμς μπροστά στο είδωλό μου και μετά έπαιξε με τις μπαγκέτες μου (και τις έσπασε) και μετά έκανα παρέα μαζί του», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης ένα βίντεο στο οποίο ο Chad Smith φαίνεται να παίζει μαζί τους υπόλοιπους μουσικούς το «If You Want Blood».