Ο CEO του Rock & Roll Hall of Fame λέει ότι ο Eminem είναι «τόσο σκληρός όσο κάθε metal τραγούδι»

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο Eminem θα μπει στο Rock & Roll Hall of Fame την πρώτη χρονιά που είχε το δικαίωμα», δήλωσε ο CEO του οργανισμού.

O Eminem πρόκειται να γίνει τον Νοέμβριο μόλις ο δέκατος καλλιτέχνης της hip-hop στην ιστορία που θα ενταχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame.

Σε μία νέα συνέντευξή του στο Audacy, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Greg Harris, υπερασπίστηκε την ένταξη του Eminem στο Rock & Roll Hall of Fame, χαρακτηρίζοντας τη μουσική του «τόσο σκληρή και άμεση όσο οποιοδήποτε metal τραγούδι».

Ο Eminem όχι μόνο άνοιξε τη δεύτερη φάση της καριέρας του Dr. Dre, αλλά έφερε και το horrorcore στο ευρύ κοινό. Όπως επισήμανε ο Greg Harris, ο 49χρονος ράπερ δεν είναι άγνωστος στις τάξεις του Hall.

«Έχει έρθει και μας έχει βοηθήσει. Ήρθε και βοήθησε στην είσοδο των Run-DMC και στη συνέχεια εμφανίστηκε στη σκηνή πέρυσι με τον LL Cool J, όταν έκαναν το γήπεδο να γκρεμιστεί κατά τη διάρκεια της τελετής του. Μου αρέσει που αποτίει φόρο τιμής στις επιρροές του και τώρα είναι αυτός που βρίσκεται στο προσκήνιο, ενώ επηρέασε τόσους πολλούς άλλους», δήλωσε.

Στους υπόλοιπους καλλιτέχνες της hip-hop που έχουν γίνει μέλη των Rock & Roll Hall of Fame περιλαμβάνονται οι Grandmaster Flash & the Furious Five, Beastie Boys, Public Enemy, N.W.A., Tupac Shakur, The Notorious B.I.G. και Jay-Z.

Ο Greg Harris ανέφερε ότι ο Eminem είναι «ο δέκατος καλλιτέχνης που ταξινομείται κατά κάποιον τρόπο σε αυτήν την κατηγορία».

«Αλλά αν ακούσετε τη μουσική του, είναι τόσο σκληρή και άμεση όσο οποιοδήποτε metal τραγούδι. Είναι ακριβώς εκεί. Είναι μία γροθιά στο στήθος με μήνυμα και με δύναμη και με ρυθμό και με μπάντα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα μπει (στο Hall of Fame) – την πρώτη χρονιά που είχε το δικαίωμα – είναι μία μεγάλη δήλωση», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Greg Harris μίλησε για την Dolly Parton, η οποία προσπάθησε να αποσύρει την υποψηφιότητά της για το Rock & Roll Hall of Fame, αλλά αργότερα δήλωσε ότι θα «δεχόταν με ευγνωμοσύνη» μία θέση στο Hall of Fame.

Η Dolly Parton θα γίνει τελικά μέλος του Rock & Roll Hall of Fame με την κλάση του 2022.

«Κατάλαβε ότι το Rock and Roll Hall of Fame είναι ένα πολύ ευρύτερο σύμπαν – ότι προερχόμαστε από το R& B και την country, και άνθρωποι όπως ο Hank Williams, και ο σπουδαίος του bluegrass Bill Monroe, και ο Johnny Cash είναι όλοι στο Rock & Roll Hall of Fame. Υπάρχουν πολλοί τραγουδοποιοί μέσα. Η Dolly είναι όλα αυτά και πολλά άλλα», είπε ο Greg Harris.

Εκτός από τον Eminem και την Dolly Parton, στο Rock & Roll Hall of Fame θα ενταχθούν με την κλάση του 2022 οι Duran Duran, οι Eurythmics, η Carly Simon, ο Lionel Richie και η Pat Benatar, ενώ οι Judas Priest και οι Jimmy Jam & Terry Lewis θα παραλάβουν το Βραβείο Μουσικής Αριστείας του Hall of Fame.

Η φετινή τελετή του Rock & Roll Hall of Fame θα λάβει χώρα στο «Microsoft Theater» του Λος Άντζελες στις 5 Νοεμβρίου.