Celine Dion: Η Sony Music ετοιμάζει ταινία για την εκπληκτική καριέρα της

Η Celine Dion θα αποτελέσει το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ.

Το τμήμα Premium Content της Sony Music Entertainment, σε συνεργασία με την SME Canada και την Vermilion Films, ανακοίνωσε την έναρξη της παραγωγής της ταινίας μεγάλου μήκους, που θα εστιάζει στις καλές και στις κακές στιγμές στην εκπληκτική καριέρα της Celine Dion.

Κατά μήκος των 40 ετών της πορείας της, η Καναδή τραγουδίστρια έχει κερδίσει πέντε βραβεία Grammy και ένα βραβείο Όσκαρ για το «My Heart Will Go On», το τραγούδι της ταινίας «Τιτανικός», ενώ έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των 250 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει η υποψήφια για Όσκαρ Irene Taylor, η οποία έχει επιμεληθεί τα ντοκιμαντέρ Hear and Now» και «The Final Inch».

«Ήμουν πάντα ένα ανοιχτό βιβλίο με τους θαυμαστές μου και με ευαισθησία και προσεγμένη δημιουργικότητα, νομίζω ότι η Irene θα μπορέσει να δείξει σε όλους ένα κομμάτι μου που δεν έχουν ξαναδεί. Ξέρω ότι θα αφηγηθεί την ιστορία μου με τον πιο ειλικρινή και συγκινητικό τρόπο», δήλωσε η Celine Dion.

«Αυτή η διαδρομή με μια θρυλική καλλιτέχνιδα όπως η Celine Dion είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα ως σκηνοθέτρια. Η πρόσβαση στην εξέταση της ζωής και της ανεπανάληπτης καριέρας της, θα μου επιτρέψει να δημιουργήσω ένα πολύπλευρο πορτρέτο μιας εμβληματικής, παγκόσμιας σούπερ σταρ, το οποίο ανυπομονώ να μοιραστώ με τον κόσμο», πρόσθεσε η Irene Taylor.

It's official. We're starting production on my official documentary. Looking forward to working closely with @irenetb and @sonymusic on this project – one that is very personal and will show everyone a part of me that they haven't seen before. – Celinehttps://t.co/0aTXES6Afv

— Celine Dion (@celinedion) September 28, 2021