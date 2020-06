Céline Dion: Νέα ημερομηνία για τη συναυλία της στην Αθήνα

Η Céline Dion ανακοίνωσε ότι η περιοδεία της «Courage World Tour» αναβάλλεται για το 2021.

Οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της στην Ευρώπη για το 2020 που αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19, έχουν μεταφερθεί σε νέες ημερομηνίες και θα ξεκινήσουν το Μάρτιο του 2021.

Οι νέες ημερομηνίες για τις αναβληθείσες συναυλίες στη Βόρεια Αμερική θα ανακοινωθούν σύντομα.

Προτεραιότητα της Céline Dion και της Concerts West/ AEG Presents αποτελεί η ασφάλεια και η υγεία όλων μας.

Με κύριο γνώμονα πάντα την ασφάλεια, η περιοδεία «Courage World Tour» θα ξεκινήσει ξανά στις 19 Μαρτίου 2021 από το Παρίσι και θα συνεχιστεί σε 32 πόλεις στην Ευρώπη τον Ιούλιο του 2021.

Σύμφωνα με το νέο προγραμματισμό, η συναυλία της Céline Dion στην Αθήνα (Ο.Α.Κ.Α.) θα πραγματοποιηθεί 23 Ιουλίου και το show της στη Λευκωσία (Στάδιο Γ.Σ.Π.) μεταφέρθηκε στις 22 Ιουνίου 2021.

«Ήλπιζα πραγματικά ότι κάποια στιγμή φέτος θα καταφέρναμε να επιστρέψουμε στη σκηνή, αλλά τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την υγεία και την ασφάλεια όλων», δήλωσε η Céline.

«Ολόκληρος ο κόσμος έχει βιώσει τόσο δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας, και η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους εκείνους που έχουν υποφέρει», πρόσθεσε.

«Είμαι σίγουρη ότι τελικά θα το ξεπεράσουμε μαζί και θα επανορθώσουμε για το χαμένο χρόνο. Μου λείπουν οι συναυλίες μας… Ανυπομονώ να τραγουδήσω ξανά μαζί με όλους εσάς. Μείνετε όλοι ασφαλείς… Τα λέμε σύντομα!», σημείωσε.

Τα εισιτήρια που αγοράστηκαν για τις εμφανίσεις του 2020 ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες του 2021.

