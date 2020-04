Céline Dion, Jennifer Lopez και Taylor Swift θα τραγουδήσουν στο «One World: Together At Home»

View this post on Instagram

I’m honored to be joining @glblctzn along with so many others to support health care workers on the frontlines of the #COVID19 crisis. Tune in on April 18 for One World: #TogetherAtHome in support of @who’s Solidarity Response Fund. Please join us ❤️– Celine xx… More details in bio . Je suis honorée de me joindre à @glblctzn et à tant d’autres afin de soutenir les travailleurs de la santé qui sont aux premières lignes dans cette lutte contre la #COVID19. Joignez-vous à nous le 18 avril pour One World : #TogetherAtHome en appui à @WHO et à son fond de solidarité. Soyez des nôtres ❤️ – Céline xx… Plus de détails dans la bio