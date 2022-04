Η ταινία «It’s All Coming Back To Me» της Celine Dion θα κυκλοφορήσει το 2023

Η Celine Dion φέρεται να έχει ηχογραφήσει ένα νέο τραγούδι για την ταινία.

Η ρομαντική δραματική ταινία «It’s All Coming Back To Me» με πρωταγωνίστρια τη Celine Dion θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο του 2023.

Το «It’s All Coming Back To Me», που είχε προηγουμένως τον τίτλο «SMS for You», βασίζεται στη γερμανική ταινία «SMS für Dich» της Karoline Herfurth που προβλήθηκε το 2016.

Στην ταινία, η οποία θα περιέχει και τη μουσική της Celine Dion, πρωταγωνιστεί επίσης η Priyanka Chopra Jonas στον ρόλο μίας γυναίκας που προσπαθεί να ξεπεράσει τον θάνατο του αρραβωνιαστικού της.

Καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει την απώλεια, αρχίζει να στέλνει μηνύματα στον παλιό αριθμό τηλεφώνου του αρραβωνιαστικού της, ο οποίος έχει παραχωρηθεί σε έναν νέο άνδρα, τον οποίο υποδύεται ο Sam Heughan.

Οι δύο τους συναντιούνται και αναπτύσσουν μία σχέση που βασίζεται στο κοινό συναίσθημα της θλίψης.

Εκτός από την Priyanka Chopra Jonas και τον Sam Heughan, στην ταινία πρωταγωνιστεί και η Celine Dion, στον ρόλο ενός μέντορα που θα εμψυχώσει τους δύο πρωταγωνιστές να ερωτευτούν.

Η ταινία πήρε τον τίτλο της από την δυναμική μπαλάντα «It’s All Coming Back To Me Now» του Jim Steinman, η οποία έγινε διάσημη από τη διασκευή που ηχογράφησε η Celine Dion για το άλμπουμ της «Falling Into You» το 1996.

Το «It’s All Coming Back To Me Now» είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα πιο αναγνωρισμένα τραγούδια της διάσημης τραγουδίστριας και ανέβηκε στο Νο. 2 του Billboard Hot 100.

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast «Just for Variety», ο Sam Heughan αποκάλυψε η Celine Dion ηχογράφησε ένα νέο τραγούδι για την ταινία.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας «It’s All Coming Back To Me» υπογράφει ο Jim Strouse. Παραγωγός της ταινίας, η οποία έχει τη διανομή της Sony Pictures, είναι η Screen Gems. Η Celine Dion είναι μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών της ταινίας.

Στο καστ των ηθοποιών της ταινίας συμμετέχουν επίσης οι Russel Tovey, Steve Oram, Omid Djalili, Sofia Barclay, Lydia West, Arinzé Kene και Celia Imrie.

Τα γυρίσματα της ταινίας «It’s All Coming Back To Me» ξεκίνησαν στα τέλη του 2020 στο Λονδίνο και ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2021.

Εν τω μεταξύ, αυτήν την περίοδο προβάλλεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους η ταινίας «Aline» με σκηνοθέτρια και πρωταγωνίστρια τη Valérie Lemercier. Η ταινία βασίζεται σε μία μυθιστορηματική απεικόνιση της ζωής της Celine Dion, όπου το όνομα της τραγουδίστριας να έχει αλλάξει σε Aline Dieu.